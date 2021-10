Κλέφτης άφησε σημείωμα: «Αφού δεν έχετε λεφτά, τι κλειδώνετε;»

Απίστευτο θράσος… Και να πει κανείς, πως έφυγε με άδεια χέρια;

Θράσος να το πούμε; Ειρωνεία; Απόγνωση; Η ουσία είναι πως φτάσαμε στο σημείο οι κλέφτες και οι διαρρήκτες στα σπίτια, να αφήνουν σημειώματα με τα παράπονά τους. Όπως ένας κλέφτης στην Ινδία, ο οποίος διέρρηξε το σπίτι ενός κυβερνητικού αξιωματούχου.

Ο απατεώνας κατάφερε να αρπάξει κοσμήματα και κάποια χρήματα που βρήκε μέσα, ωστόσο φαίνεται πως δεν του έφταναν και άφησε σημείωμα με τα… παράπονά του.

Χρησιμοποιώντας ακόμα και το στυλό του κυβερνητικού, έγραψε: «Αφού δεν έχετε λεφτά μέσα, τι κλειδώνετε;».

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του.



#National: A copy of the note also surfaced on social media in which the burglar wrote "Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha collector (when there was no money, it should not have been locked, collector). https://t.co/fsIaymihxS