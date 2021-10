Πανικός στην Μ. Βρετανία με ταμπέλα σήμανσης βγαλμένη από το «Squid Game»

Μια ταμπέλα σήμανσης στον Τάμεση συνδέθηκε με το «Squid Game», τη σειρά του Netflix που έχει ξεσηκώσει όλο τον κόσμο.

Παγκόσμια φρενίτιδα έχει προκαλέσει η σειρά του Netflix, «Squid Game». Η δραματική σειρά από τη Νότια Κορέα κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα και έχει κερδίσει μέχρι τώρα τις εντυπώσεις του κοινού.

Στη σειρά πρωταγωνιστές είναι πολίτες που έχουν καταστραφεί οικονομικά και διαγωνίζονται σε παιδικά παιχνίδια, με ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο. Μόνο που ο νικητής είναι ένας και το τίμημα για τους ηττημένους είναι ο θάνατος.

Οι μυστηριώδεις εργάτες που επιτηρούν τους παίκτες φορούν στολές και μάσκες που έχουν γεωμετρικά σχήματα (κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο). Τα σχήματα αυτά υπάρχουν και στις κάρτες πρόσκλησης που παίρνουν οι παίκτες προκειμένου να μπουν στο παιχνίδι.

Τα τρία αυτά σχήματα συναντούν και οι οδηγοί, σε ταμπέλα σήμανσης στη διασταύρωση 5 της λεωφόρου M4 της κοιλάδας του Τάμεση και οι συγκρίσεις με τις κάρτες της σειράς είναι αναπόφευκτες.

Evening all,



So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame



It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf