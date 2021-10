Συγκλονιστική αποκάλυψη από τη Βικτόρια Χίσλοπ: Διαγνώστηκα με καρκίνο και έγραφα αποχαιρετιστήρια μηνύματα

Η κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου και συγγραφέας του “Το Νησί” και “Καρτ Ποστάλ” τα οποία τα βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση, έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη για την υγεία της.

Συνέντευξη στο περιοδικό Hello έδωσε η Βρετανίδα συγγραφέας του best seller “Το Νησί” και των εκατομμυρίων αντιτύπων, Βικτόρια Χίσλοπ, με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή της στο Dancing With The Stars, ωστόσο προέβη σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη.

Η λάτρης της Ελλάδας και κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου (μιλάει άλλωστε έξοχα τα ελληνικά) αποκάλυψε για πρώτη φορά πως πέρσι, κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, κάτι που την συγκλόνισε με αποτέλεσμα να ξεκινήσει να γράφει αποχαιρετιστήρια μηνύματα στα παιδιά της και τους δικούς της.

Η Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία μετά την τηλεοπτική επιτυχία στο Mega Το Νησί, με θέμα τη λέπρα, βλέπει ακόμα ένα βιβλίο της, (Καρτ Ποστάλ) στη μικρή τηλεόραση, από την ΕΡΤ αυτή τη φορά, είχε χάσει πέρσι στην καραντίνα την μητέρα της, ενώ έγραψε κατά τη διάρκει αυτής, το επόμενο μέρος από Το Νησί, Μια Νύχτα του Αυγούστου, που δίνει τη συνέχεια.

Είπε λοιπόν στο Hello...

«Είμαι 62 ετών και τον περασμένο χρόνο, κατά την καραντίνα, διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Η διάγνωση έγινε μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και μου φάνηκε πως ήρθε το τέλος του κόσμου. Τον Μάρτιο του 2020 είχα χάσει τη μητέρα μου και σκέφτηκα πως ήταν καλύτερα που είχε φύγει γιατί θα αγχωνόταν πολύ. Για λίγες εβδομάδες δεν ήξερα πώς θα πάνε τα πράγματα και βίωσα μια κατάσταση όπου σκεφτόμουν πραγματικά τον θάνατό μου.

Στο μυαλό μου έγραφα ήδη αποχαιρετισμούς και σκεφτόμουν τι θα αφήσω στα παιδιά μου. Ήμουν όμως τυχερή καθώς διαγνώστηκα νωρίς, δεν υπήρχαν μεταστάσεις, χειρουργήθηκα –δεν χρειάστηκε να υποβληθώ σε μαστεκτομή, την οποία η μητέρα μου είχε κάνει στην ίδια ηλικία με μένα–, έκανα θεραπείες και μέχρι τώρα όλα εξελίσσονται καλά. Ίσως ακούγεται κλισέ, αλλά νιώθω πως ξαναγεννήθηκα.

Χειρουργήθηκα δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι πρώτοι μήνες της νέας χρονιάς ήταν πολύ δύσκολοι, αλλά τώρα είμαι εδώ, στη λιακάδα, και για πρώτη φορά στη ζωή μου χορεύω στην τηλεόραση. Είμαι πλέον ένας αισιόδοξος άνθρωπος, ενώ δεν ήμουν ιδιαίτερα παλαιότερα. Δεν θέλω να ακουστώ αυτάρεσκη, αλλά πραγματικά νιώθω πως έχω στη ζωή μου όλα όσα χρειάζομαι για να είμαι ευτυχισμένη. Επιπλέον, ανυπομονώ να γίνω γιαγιά, τώρα έχω χρόνο. Έχω μια 4χρονη βαφτισιμιά στην Κρήτη, με την οποία περνώ τα καλοκαίρια μου και η οποία με προετοιμάζει για τα εγγόνια μου».