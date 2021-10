Κυκλοφόρησε το teaser του «House of the Dragon», της prequel σειράς του «Game of Thrones» (vid)

To HBO Max κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «House of the Dragon», της prequel σειράς του «Game of Thrones».

Το «House of the Dragon», είναι το πολυαναμενόμενο prequel του «Game Of Thrones» που θα κάνει πρεμιέρα το 2022. Το HBO Max κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της σειράς.

H νέα τηλεοπτική σειρά θα μας μεταφέρει 300 χρόνια πίσω από τα γεγονότα του Game Of Thrones και θα διηγηθεί την ιστορία του Οίκου Targaryen, δηλαδή των προγόνων της Daenerys.

Δείτε το teaser