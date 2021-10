Με σπρωξιές απάντησε η ασφάλεια του Τσέχου πρωθυπουργού στις ερωτήσεις του BBC για τα Pandora Papers (vid)

O δημοσιογράφος του BBC «στρίμωξε» τον Τσέχο πρωθυπουργό για τα Pandora Papers και ο σωματοφύλακάς του τον έσπρωχνε.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του όταν δέχθηκε ερωτήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην πολύκροτη υπόθεση των Pandora Papers.

Συγκεκριμένα ένας δημοσιογράφος του BBC τον πλησίασε για να τον ρωτήσει σχετικά με το θέμα, προσπαθώντας να αποσπάσει κάποια απάντηση για την υπόθεση και πώς ο ίδιος το σχολιάζει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Τσέχος πρωθυπουργός μόλις αντικρίζει την κάμερα φεύγει, ενώ ένας από τους άνδρες που συνοδεύουν τον πολιτικό σπρώχνει εκνευρισμένος τον ρεπόρτερ.

The moment the BBC tried to ask Czech PM Babiš why he used such a complicated route to buy properties in France. pic.twitter.com/GdLaRTZVaV