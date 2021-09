109 χρόνια μετά, ένα ακόμη χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Πύλο

Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας θα τιμηθεί στο Navarino Challenge 2021.

Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, Navarino Challenge πλησιάζει και θα ενώσει για 9η χρονιά ανθρώπους όλων των ηλικιών και όλων των δυνατοτήτων, στην Costa Navarino και την Πύλο, στη Μεσσηνία, στις 15-17 Οκτωβρίου 2021.

Τιμώμενα πρόσωπα

Το Navarino Challenge τιμά κάθε χρόνο αθλητές-πρότυπα για τη συνεισφορά τους στον αθλητισμό και στην κοινωνία. Φέτος, θα τιμήσει τον Χρυσό Παραολυμπιονίκη στα 100μ. Νάσο Γκαβέλα και τον συνοδό του Σωτήρη Γκαραγκάνη. Οι δυο τους μας πρόσφεραν στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ενώ σημείωσαν και παγκόσμιο ρεκόρ (10″,82) στον τελικό. Πρόκειται για το δεύτερο χρυσό μετάλλιο από την Πύλο, τόπο καταγωγής του Γκαβέλα, μετά από αυτό του Κωστή Τσικλητήρα.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, το Navarino Challenge θα τιμήσει επίσης την κορυφαία διεθνή αθλήτρια καλαθοσφαίρισης όλων των εποχών, Ολυμπιονίκη & MVP του Ευρωμπάσκετ Εβίνα Μάλτση. Οι λάτρεις του αθλήματος θα έχουν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν στο τουρνουά 4on4, ενώ οι μικρότεροι φίλοι θα εντρυφήσουν στις βασικές αρχές της «πορτοκαλί θεάς» από τη σπουδαία αθλήτρια, σε μια συνάντηση κορυφής που θα έχει με τον Θρύλο της Ευρωλίγκα, Τζο Αρλάουκας.

Το πρόγραμμα του Navarino Challenge 2021

Με το μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει» η διοργάνωση προωθεί και φέτος τα οφέλη της άσκησης, των Ολυμπιακών αξιών και του ευ αγωνίζεσθαι με περισσότερες από 30 αθλητικές δραστηριότητες και 15 Ολυμπιακά αθλήματα. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης εδώ.

Ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά & Εσωτερική Αναρρίχηση

Με την εμπειρία και τη δυναμική του Navarino Outdoors, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν της αγαπημένη τους ποδηλατάδα στην πανέμορφη Βοϊδοκοιλιά και να απολαύσουν το μοναδικό μεσσηνιακό τοπίο. Για περισσότερες πληροφορίες & συμμετοχές outdoors(at)costanavarino.com

Αντίστοιχα, μια ακόμα δραστηριότητα γεμάτη αδρεναλίνη περιμένει όλη την οικογένεια. Στην εσωτερική πίστα αναρρίχησης Navarino Rocks, μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουν να πάρουν μαθήματα αναρρίχησης.

Κάνε την εγγραφή σου στο τρέξιμο

Τρέξε τώρα στον κορυφαίο Ημιμαραθώνιο 21,1χλμ. στην Ελλάδα, μαζί με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη, στη διαδρομή των 10χλμ. και τη διασκεδαστική διαδρομή των 5χλμ. by Samsung. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link. Αντίστοιχα οι μικρότεροι φίλοι μπορούν να συμμετάσχουν στην παιδική διαδρομή του 1χλμ, που είναι διαθέσιμη για παιδιά 10-14 ετών και παιδιά έως 9 ετών. Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής.

Κλείσε τώρα το Πακέτο Διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πιο πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει ημιδιατροφή. Ζήσε τη μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία που σου προσφέρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Η διοργάνωση συνεχίζει να καινοτομεί έχοντας για ακόμα μία χρονιά ως Επίσημο Χορηγό Τεχνολογίας τη Samsung Electronics Hellas. Μετά και την επιτυχημένη συμβολή της κορυφαίας εταιρείας τεχνολογίας, στην επίτευξη μηδενικής χρήσης χαρτιού για τους σκοπούς της διοργάνωσης το 2019, η Samsung επιστρέφει στο Navarino Challenge. Η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας φέτος φέρνει μαζί της την τρίτη γενιά αναδιπλούμενων premium smartphones, τα Galaxy Z Fold3 5G και το Galaxy Z Flip3 5G καθώς και τα πλήρως επανασχεδιασμένα για να παρέχουν τις καλύτερες λειτουργίες για τη διαχείριση της φυσικής κατάστασης, Galaxy Watch4 και Galaxy Watch4 Classic. Τη σειρά wearables της Samsung συμπληρώνουν τα Galaxy Buds2, τα ασύρματα ακουστικά με premium, κορυφαίο ήχο και άνετη εφαρμογή. Η Samsung εμπειρία στο Navarino Challenge ολοκληρώνεται με τις τηλεοράσεις Neo QLED που προσφέρουν απόλυτα συναρπαστική, κινηματογραφική, εμπειρία θέασης αλλά και το επαναστατικό MicroLED The Wall™ που μπορεί να καλύψει επιφάνειες ανεξαρτήτου μεγέθους και σχήματος, προσφέροντας ζωντανά και φυσικά χρώματα για μια αξεπέραστη οπτική εμπειρία.

Η εταιρεία Βίκος υποστηρίζει τη διοργάνωση ως Επίσημος Χορηγός με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος και τα Φυσικά Μεταλλικά αναψυκτικά Βίκος διαδίδοντας το μήνυμα του αθλητικού ιδεώδους και της ευγενούς άμιλλας, προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος ​με δύναμη τη ροή του ωθεί τους αθλητές να συνεχίσουν την προσπάθεια τους και να ολοκληρώσουν την άσκηση τους παρέχοντας τους την απαραίτητη ισορροπία, ευεξία και ενέργεια.

Οι αγαπημένες μπάρες δημητριακών πρωινού FITNESS®, ως Official Breakfast Partner του Navarino Challenge, θα βρίσκονται δίπλα στους συμμετέχοντες στο high intensity training και στα μαθήματα pilates, δίνοντάς τους ενέργεια να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια αυτού του μοναδικού event! Με βιταμίνες του συμπλέγματος Β που βοηθούν στην απελευθέρωση ενέργειας από την τροφή, αποτελούν την ιδανική επιλογή για ένα νόστιμο και ισορροπημένο πρωινό.

Δείτε εδώ τις προφορές των Εμπορικών Συνεργατών που ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Navarino Challenge 2021 για όλους τους συμμετέχοντες.

Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

