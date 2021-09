Γλέντι στα socal media με το Mars FieId: Κατέβηκαν οι πινακίδες στο Πεδίον του Άρεως (vid)

Μυθικές αναρτήσεις στα social media για τα... βαφτίσια της Περιφέρειας Αττικής και άρον-άρον κατέβασμα των πινακίδων.

Η κίνηση της Περιφέρειας Αττικής να μεταφράσει στις πινακίδες που βρίσκονται στο Πεδίον του Άρεως, τον χώρο ως Mars Field προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις στα social media από την ώρα που άρχισε να κυκλοφορεί η σχετική φωτογραφία.

Οι περισσότερες περιελάμβαναν προτάσεις για το πως μπορούν να... βαφτιστούν και άλλα σημεία της χώρας, με τους χρήστες να δίνουν πραγματικό ρεσιτάλ...

Συγγνώμη, τώρα που ο Πατουλης έβαλε ταμπέλα "Mars' Field" στο Πεδίον του Άρεως, δεν πιστεύω να πήρε φορα και να πάω αύριο στον Άρειο Παγο και να δω καμία ταμπέλα "Mars' Ice" ή "Mars on the rocks" — Ольга (@OlgaKoum) September 28, 2021

Μετά το Mars Field (Πεδίον του Άρεως), μήπως να κάνουμε και το Αφροδίτη της Μήλου, Venus of apple? #Marsfield #Πεδίον_Του_Αρεως #ΝΔ_ξεφτιλες — ☘️orgios💀13SBV☘️ (@orgios13) September 28, 2021

Mars Field, πλέον, το Πεδίον του Άρεως στα αγγλικά και μόλις δόθηκε εντολή όλες οι πινακίδες που γράφουν Thessaloniki να αλλάξουν σε: Do you want another rent.. — Giortsaros (@PGiortsos) September 28, 2021

Έλα, «γατάκια». Σας βρήκα ποιος έφτιαξε τις πινακίδες στο Πεδίον του Άρεως. pic.twitter.com/RVREHqxynr — V. Anastasopoulos (@anastavas) September 28, 2021

And almost as bad as "Mars Field" is translating the street name as "King Constantine A".



Also, parks aren't "founded".



Who was contracted to Google Translate this sign, I wonder? https://t.co/6qNKK2tAYA — Damian Mac Con Uladh (@damomac) September 27, 2021

Το Πεδίον του Άρεως μεταφράστηκε με εξωγήινη διάθεση ως Mars Field https://t.co/rLFgJZdOPj — Teta (@tetaiota) September 28, 2021

Πεδίον του Άρεως=Mars field

Δεν καταλαβαίνω Χριστό=I don't understand Christ

Τζάμπα πλήρωνε η μάνα μου Αγγλικά=Free paid my mother English — Γκούglose and his brain drain (@gorgio1973) September 28, 2021

Apparently there is a Mars field in the center of Athens, Greece. Beat that @Nasa! https://t.co/IDl97a4jF3 — Stelios M. (@steliosm) September 28, 2021

@elonmusk stop working on those rockets ..... you can can have your own Mars field in Athens https://t.co/amzuJF9RpR — konstantinos🏯 (@Ch2Christo) September 28, 2021

Οι αντιδράσεις που υπήρξαν, ανάγκασαν την Περιφέρεια να αναγνωρίσει την γκάφα της και να προχωρήσει σε άρον άρον κατέβασμα των σχετικών πινακίδων.