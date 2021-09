Εμβολιάστηκε ο Τζο Μπάιντεν με την 3η δόση για τον κορονοϊό (vid)

Ο πρόεδρος της Αμερικής Τζο Μπάιντεν έκανε την τρίτη δόση εμβολίου κατά της Covid-19 με το Pfizer.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σήκωσε σήμερα το μανίκι του και έλαβε την τρίτη δόση εμβολίου κατά της Covid-19, σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση, προκειμένου να προτρέψει τους Αμερικανούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να κάνουν το ίδιο.

Την περασμένη εβδομάδα, τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών (CDC) ενέκριναν τη χορήγηση μιας επιπλέον δόσης του εμβολίου των Pfizer Inc /BioNTech για τους Αμερικανούς ηλικίας 65 ετών και άνω, τους ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα και τους ενήλικες σε υψηλού κινδύνου θέσεις εργασίας.

«Το ξέρω ότι δεν το λέμε, όμως είμαι άνω των 65 ετών», είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός πρόεδρος, σε σύντομες δηλώσεις που έκανε πριν από τον εμβολιασμό.

«Οι αναμνηστικές δόσεις είναι σημαντικές, όμως το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμβολιάσουμε περισσότερους ανθρώπους», επισήμανε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Ο Μπάιντεν απέρριψε την κριτική ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να διανείμουν περισσότερα εμβόλια παγκοσμίως, προτού δώσουν το πράσινο φως για μια αναμνηστική δόση εντός της χώρας. «Θα κάνουμε το χρέος μας», υπογράμμισε.

Ο 78χρονος Μπάιντεν ανέφερε πως και η σύζυγός του Τζιλ θα λάβει μια αναμνηστική δόση σύντομα.

Ο Τζο Μπάιντεν έλαβε τις πρώτες δόσεις εμβολίου στις 21 Δεκεμβρίου του 2020 κατόπιν στις 11 Ιανουαρίου, σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση, προκειμένου να ενθαρρύνει τους πολίτες να εμβολιαστούν. Περίπου το 77% των Αμερικανών ενηλίκων έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως την προσεχή Τετάρτη θα μεταβεί στο Σικάγο για να μιλήσει σχετικά με το γιατί πιστεύει ότι είναι τόσο σημαντικό περισσότερες επιχειρήσεις να ορίσουν τα δικά τους προαπαιτούμενα σχετικά με τον εμβολιασμό.



JUST IN: Pres. Biden gets COVID-19 booster shot. https://t.co/a7eIZEhTwM pic.twitter.com/hizMqx5sWh