Παρά το εξώδικο του Ατζούν, ο Τζέιμς Καφετζής τραγούδησε στο Just The 2 of Us Τριαντάφυλλο και έβγαλε… πιστόλια (vid)

Το σχόλιο του Νίκου Κοκλώνη για το πως συμμετείχε τελικά ο Τζέιμς Καφετζής στο Just The 2 of Us.

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί έστειλε εξώδικο στον Νίκο Κοκλώνη και το Just The 2 Of Us για τη συμμετοχή του Τζέιμς Καφετζή, ωστόσο ο πρώην παίκτης του Survivor, όχι μόνο συμμετείχε κανονικά, αλλά τραγούδησε κιόλας έχοντας στο πλάι του την Ειρήνη Παπαδοπούλου.

Η αλήθεια είναι πάντως πως στα αγωνίσματα στον Αγ. Δομίνικο ήταν καλύτερος. Από φωνή…

Εν πάση περιπτώσει, ο Καφετζής τραγούδησε μαζί με την Παπαδοπούλου το «Σπάω τα ρολόγια» του Τριαντάφυλλου και μάλιστα όταν βγήκε στην σκηνή έκανε και τα πιστόλια που ήταν ο αγαπημένος πανηγυρισμός του Τριαντάφυλλου στο Survivor.

Ο Νίκος Κοκλώνης σχολίασε: «Τον Τζέιμς τον έχουμε εδώ, μετά από μεγάλη πίεση… όχι από εμένα αλλά από έναν άλλον που ήταν πριν. Όχι τον Έλληνα, τον άλλον… Έμεινε στο Just επειδή έχει φιλανθρωπικό σκοπό».