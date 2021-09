Ο Ατζούν έστειλε εξώδικο στον Κοκλώνη για… τα μάτια του Τζέιμς Καφετζή (vid)

Το εξώδικο αναφέρει ότι δεν μπορεί ο πρώην παίκτης του Survivor να συμμετέχει στο J2US.

Το Just the Two of Us κάνει πρεμιέρα στον Alpha, ωστόσο λίγες ώρες πριν, η Acun Media, η εταιρεία παραγωγής του Τούρκου μεγαλοπαραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί απέστειλε εξώδικο στον Νίκο Κοκλώνη.

Ο παρουσιαστής είπε πως ο λόγος είναι ένας από τους συμμετέχοντες στο J2US και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τζέιμς Καφετζή, που διαγωνίστηκε στο Survivor του Ατζούν Ιλιτζαλί.

«Λάβαμε και ένα εξώδικο για να μη συμμετέχει ένας παίκτης σήμερα το βράδυ» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης, μην εξηγώντας πάντως τον λόγο που έγινε αυτό.

Θυμίζουμε πως ο Τζέιμς Καφετζής δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με την παραγωγή του Survivor, ενώ τα συμβόλαια που υπογράφουν οι παίκτες για το reality επιβίωσης είναι πολύπλοκα και με πολλούς όρους, ακόμα και για την εικόνα τους και τις εμφανίσεις τους.