Λα Πάλμα: Συνεχίζονται οι εκρήξεις και εκκενώνονται κι άλλες περιοχές, αποχωρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (vids)

Συνεχίζονται οι εκρήξεις ηφαιστείου στο νησί Λα Πάλμα με τις καταστροφές να είναι πολύ μεγάλες.

Οι αρχές στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα διέταξαν την εκκένωση των πόλεων Ταχούγια, Τακάντε ντε Αμπάχο και του τμήματος της Τακάντε ντε Αρίμπα, που δεν είχε εκκενωθεί ακόμη, λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου, όπως έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι αρχές έδωσαν αρχικά εντολή στους κατοίκους αυτών των πόλεων να μείνουν στα σπίτια τους, όμως προχώρησαν στην επιχείρηση εκκένωσης λόγω της ολοένα και πιο έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Fast-rushing lava from the La Palma, Spain volcano swallowed everything in its path, including entire houses and swimming pools. More than 6,000 people on the island have been evacuated in the days since the volcano first began erupting on Sept 19. pic.twitter.com/qnbeveTUBE — NowThis (@nowthisnews) September 24, 2021

Παράλληλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λα Πάλμα έλαβαν σήμερα εντολή να αποσυρθούν από την πόλη Τοντόκε, λόγω των εντεινόμενων ηφαιστειακών εκρήξεων, έγινε γνωστό από tweet που ανήρτησαν.

🚨 BREAKING 🇪🇦🌋 La Cumbre Vieja volcano, La Palma, Canary, Spain.



Moment of a massive explosion that occurred a few minutes ago in the La Palma volcano in which the shock wave can be seen.



Moment of a massive explosion that occurred a few minutes ago in the La Palma volcano in which the shock wave can be seen.

«Αποσυρθήκαμε από την περιοχή λόγω της έντασης των ηφαιστειακών εκρήξεων, της αύξησης των πυροκλαστικών υλικών και της έντονης παρουσίας τέφρας», ανέφερε σε tweet η πυροσβεστική υπηρεσία.

Η έκρηξη του ηφαιστείου όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

O Γάλλος αστροναύτης Τομά Πεσκέ, ο οποίος βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό «τράβηξε» μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται με κάθε λεπτομέρεια όσα

κατάφερε να δει, αν και βρίσκεται σε απόσταση 400 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη. Η φωτογραφία αναρτήθηκε στο twitter.