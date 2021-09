Σε τραγική κατάσταση ο Νίκολας Κέιτζ: Mέθυσε, τσακώθηκε και τον πέταξαν έξω από εστιατόριο (pic)

Ο Νίκολας Κέιτζ ήπιε τόσο πολύ που οι υπεύθυνοι του μαγαζιού αναγκάστηκαν να τον διώξουν.

Σε άθλια κατάσταση απαθανάτισε ο φακός τον Νίκολας Κέιτζ, ο οποίος μέθυσε σε εστιατόριο και ενεπλάκη σε καυγά.

Η εικόνα του όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν θυμίζει σε τίποτα τον ηθοποιό του Χόλιγουντ, καθώς είναι σε τραγική κατάσταση και σύμφωνα με την Sun μέθυσε, ενεπλάκη σε καυγά με το προσωπικό του καταστήματος και διώχθηκε από το μέρος κακήν κακώς.

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Σεπτεμβρίου, στο Lawry’s Prime Rib, στο Λας Βέγκας όμως δημοσιοποιήθηκε εδώ και λίγες ώρες.

