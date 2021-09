(Δεν) Θα εκπλαγείτε με την ερμηνεία της λέξης «Ναζί» (pic)

Το Quite Interesting δίνει την γλωσσική ερμηνεία της λέξης «Ναζί» που όλοι χρησιμοποιούμε αλλά δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε τι σημαίνει.

Όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει τη λέξη «Ναζί», αυτόματα στο μυαλό μας έρχεται ο Αδόλφος Χίτλερ και τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν ποτέ στην ανθρωπότητα, η κατοχή στην Ελλάδα, ο φασισμός κτλ. Ποιος όμως γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη «Ναζί;». Ποια είναι η ερμηνεία της λέξης αυτής;

Ο Ναζισμός είναι μια μορφή φασισμού που ενσωματώνει πολλές διαφορετικές ιδεολογίες και ο όρος αυτός εφαρμόζεται σε ακροδεξιές ομάδες. Λίγοι ως ελάχιστοι όμως ξέρουν την ακριβή γλωσσική του σημεία.

The word ‘Nationalsozialist’ was shortened by Hitler’s opponents to ‘Nazi’, partly because ‘Natzi’ or ‘Nazi’ was a short form of the name ‘Ignatz’ (Ignatius) and had already been used in regional slang to describe a foolish or clumsy person.