Γυμνός πέρασε live από πρωινή εκπομπή: Άρον-άρον έπεσαν διαφημίσεις (vid)

Το «Today» του NBC μόλις είχε επιστρέψει στο στούντιο όταν ξαφνικά πέρασε ένας γυμνός πίσω από τους παρουσιαστές.

Στις ζωντανές εκπομπές και γενικότερα στις ζωντανές συνδέσεις, συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα τα οποία από το κοντρόλ προσπαθούν να... σώσουν με όποιο τρόπο μπορούν.

Ένα τέτοιο συνέβη και στην εκπομπή του NBC «Today»...

Την ώρα λοιπόν που το πλάνο είχε επιστρέψει στο στούντιο, οι παρουσιαστές Hoda Kotb, Savannah Guthrie και Craig Melvin ενημέρωσαν τους τηλεθεατές πως από πίσω τους, στην εικόνα που μεταφέρεται από δρόμο του Μανχάταν θα περάσει ένας γυμνός άνδρας.

Κάτι που έθεσε σε συναγερμό τον σκηνοθέτη που έκοψε άρον-άρον για διαφημίσεις.

STREAKER problems at NBC's "Today" show. There's a brief moment of Full Frontal nudity, and then they cut to ads. (Maybe he was going to keep running past the window?) pic.twitter.com/swxJVCn3EO