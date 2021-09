Ανάρτηση... μύθος της Nicki Minaj: «Φίλος έκανε το εμβόλιο και έμεινε ανίκανος, η νύφη ακύρωσε τον γάμο» (pic)

Με μία μυθική ανάρτηση, η Nicki Minaj αφήνει να εννοηθεί πως είναι ενάντια στα εμβόλια.

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι αντιεβολιαστές, προκειμένου να υποστηρίξουν την άρνησή τους να προστατευτούν από την πανδημία του κορονοϊού επικαλούνται διάφορες ιστορίες φίλων για να επιχειρηματολογήσουν.

Σε αυτή τη... συνήθεια, εξαίρεση δεν αποτελεί ούτε η Nicki Minaj.

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια λοιπόν, με μία ανάρτηση που έκανε στο Twitter είπε την δική της ιστορία από τον φίλο ενός ξαδέλφου της, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν θα κάνει το εμβόλιο.

Πάμε λοιπόν: «Ο ξαδέλφός μου στο Τρινιντάν δεν θα κάνει το εμβόλιο, επειδή ο φίλος του που το έκανε έμεινε ανίκανος. Οι όρχεις του πρήστηκαν. Ο φίλος του σε λίγες εβδομάδες θα παντρευόταν, αλλά τώρα το κορίτσι του ακύρωσε τον γάμο. Προσευχηθείτε λοιπόν και βεβαιωθείτε οτι είστε άνετοι με την απόφασή σας. Μην πέφτετε θύμα εκφοβισμού».

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied