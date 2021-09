Αγνοείται η Τάνια Φιρ από το «Doctor Who» (pics & vid)

Τη γνωστή ηθοποιό την είδαν για τελευταία φορά στις 9 Σεπτεμβρίου και η οικογένειά της έχει δημιουργήσει λογαριασμό με το όνομα #FindTanyaFear.

Αγνοούμενη είναι εδώ και μερικές ημέρες η Βρετανίδα ηθοποιός Τάνια Φιρ, γνωστή από την επιτυχημένη σειρά «Doctor Who».

Τη γνωστή ηθοποιό την είδαν για τελευταία φορά στις 9 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Hollywood Bowl του Λος Άντζελες και έχει κατατεθεί και επίσημη αναφορά.

Ο μάνατζέρ της Alex Cole, εξέφρασε τις ανησυχίες του για την 31χρονο ηθοποιό, τονίζοντας πως την τελευταία φορά που την είχε που φαινόταν μια χαρά.

«Είχε ήδη μια μεγάλη καριέρα και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Προφανώς ανησυχούμε και ελπίζουμε όλο αυτό πως είναι ένα λάθος και θα τη βρούμε».

Οι φίλοι και η οικογένειά της Τάνια Φιρ μάλιστα έχουν απευθυνθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό της.

Δημιουργήθηκε λογαριασμός στο Twitter, ο οποίος λέγεται ότι διευθύνεται από την οικογένειά της, με το όνομα #FindTanyaFear.



This account is dedicated to finding our beloved Tanya Fear who went missing in the Hollywood Bowl area on 9th Sep 2021. Tanya has a distinct British accent, is 5ft4, weighs about 140lbs, brown eyes, black hair and her hair looks like the picture below. #FindTanyaFear pic.twitter.com/ntTrhaR1pv