Πέθανε ο αστυνόμος Μάουζερ από τη «μεγάλη των μπάτσων σχολή» (pic & vids)

Στο απόγειο της καριέρας του είχε μείνει τετραπληγικός. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών από φυσικά αίτια.

Θλίψη στον κινηματογραφικό χώρο των ΗΠΑ, αλλά και γενικότερα εδώ στην Ελλάδα, καθώς ήμασταν (και είμαστε) fans της «μεγάλης των μπάτσων σχολή» σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Αρτ Μετράνο. Του κινηματογραφικού αστυνόμου Μάουζερ στη διάσημη ταινία.

Όπως επιβεβαίωσε ο γιος του, ο Αρτ Μετράνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών και έγινε διάσημος στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό, από τις εμφανίσεις του στις ταινίες «η μεγάλη των μπάτσων σχολή», ο οποίος έκανε τον κακό αστυνόμο, αλλά ήταν αποδέκτης, αυτός και ο βοηθός του, όλων των πλακών και των φαρσών που έκαναν οι αστυνομικοί.

Art Metrano, Stand-Up Comic and ‘Police Academy’ Actor, Dies at 84 https://t.co/l9MZy4vAFU — The Hollywood Reporter (@THR) September 9, 2021

Τα αίτια του θανάτου ήταν φυσικά και «έφυγε» στο σπίτι του Φλόριντα, αφήνοντας πίσω του τέσσερα παιδιά, τα εγγόνια του και τα δισέγγονά του.

Πέραν της «μεγάλης των μπάτσων σχολή» που γνώρισε τεράστια επιτυχία, έχει παίξει επίσης

στις τηλεοπτικές σειρές «Happy Days», «All in the Family», «Bewitched», «Starsky and Hutch» και «Mod Squad».

Το 1989 είχε όμως ένα φρικτό ατύχημα. Ενώ ήταν στη στέγη του σπιτιού του και έκανε επισκευές, έπεσε από εκεί με αποτέλεσμα να κτυπήσει στη σπονδυλική του στήλη και να μείνει από τότε τετραπληγικός.

Αυτό, όπως είπε ο γιος του, δεν τον εμπόδισε να χαρεί τη ζωή: «Ήταν στο απόγειο της καριέρας του όταν αυτό συνέβη και τότε όλα σταμάτησαν. Αλλά κατάφερε να χαρεί τη ζωή και να ξεπεράσει τις δυσκολίες».