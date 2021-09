Στις 14 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση των iPhone 13 από την Apple

Η αμερικανική εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της για τη νέα σειρά smartphones.

Το μεγάλο ερωτηματικό στα της Apple έχει πλέον απάντηση, αφού η αμερικανική εταιρεία του Κουπερτίνο ανακοίνωσε πως το επόμενο μεγάλο event της έρχεται στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση θα έχει τίτλο “California Streaming” και θα ξεκινήσει στις 20.00 ώρα Ελλάδος. Θα είναι για άλλη μια φορά σε ψηφιακή μορφή και θα μεταδοθεί από το Apple Park. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν τόσο μέσα από το επίσημο site της εταιρείας, όσο και από τα social media της και το κανάλι της στο YouTube.

Το νέο event θα φέρει στην επιφάνεια όλες τις ανακοινώσεις για το iPhone 13 που αναμένεται σε σχέδιο και διαστάσεις παρόμοιες με αυτές του iPhone 12, αλλά με βελτιώσεις στα των επιδόσεων, των εσωτερικών parts και των καμερών. Ο αντιπρόεδρος του τμήματος marketing της εταιρείας, Greg Joswiak, ανέβασε μάλιστα ένα video στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter για να δώσει μια παραπάνω εικόνα.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd