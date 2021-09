Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που έγιναν διασκευές από κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής (vids)

Ο Μίκης Θεοδωράκης ενέπνευσε όλους τους Έλληνες με το έργο του, ωστόσο επηρέασε και την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Ο εμβληματικός μουσικοσυνθέτης, Μίκης Θεοδωράκης που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών κατάφερε με το έργο του να εξελιχθεί σε σύμβολο της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Η φήμη του και η αξία του κατάφεραν να ξεπεράσουν τα σύνορα της χώρας μας και τα τραγούδια του ενέπνευσαν και διασκευάστηκαν από καλλιτέχνες παγκόσμιας φήμης.

Ακολουθούν οι πιο σημαντικές ξένες διασκευές τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη

1. Shirley Bassey – Life Goes On (Το Γελαστό Παιδί)

Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε το θεατρικό έργο «Ο όμηρος», ευαισθητοποιημένος από τον αγώνα του ιρλανδικού λαού αλλά και πολλών άλλων κινημάτων.

2. The Beatles – Honeymoon Song (Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου)

Το γνωστό τραγούδι σε ποίηση Νίκου Γκάτσου και πρώτη ερμηνεύτρια την Γιοβάνα, ήταν το βασικό θέμα της μουσικής των τίτλων για την ταινία «Luna De Meil». Από την μουσική του Θεοδωράκη προέκυψε το τραγούδι «Honeymoon Song» που τραγούδησε ο Ιταλός Μαρίνο Μαρίνι. Όταν ο Πολ Μακάρτνεϊ το άκουσε, έπεισε τους υπόλοιπους να το πουν ζωντανά σε ραδιοφωνική εκπομπή του BBC.

3. The Walkabouts - The Train Leaves At 8 (Το τρένο φεύγει στις οκτώ)

Το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Το τρένο φεύγει στις οκτώ», κυκλοφόρησε στο εξωτερικό το 1970 με τραγουδιστή τον Γιώργο Καπερνάρο.

4. Edith Piaf – Les Amants de Teruel (Όμορφη πόλη)

Το ερμήνευσε για πρώτη φορά ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης με την συνοδεία του Μανώλη Χιώτη. Ένα από τα τέσσερα τραγούδια των «Λιποτακτών» τραγουδημένο δυο μήνες νωρίτερα από το δισκάκι με τον Κώστα Χατζή.