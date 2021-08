Οι Ταλιμπάν πυρπόλησαν λούνα παρκ, μια μέρα μετά τα βίντεο που έκαναν συγκρουόμενα (vids)

Πυρπολήθηκε λούνα παρκ στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, μία μέρα μετά τα βίντεο που έπαιζαν οι μαχητές τους.

Η χαρά των Ταλιμπάν για την κατάληψη της Καμπούλ, της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν και γενικότερα της εξουσίας στη χώρα δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, με τους μαχητές των Ταλιμπάν να εφορμούν ακόμα και στο λούνα παρκ και να κάνουν συγκρουόμενα.

Τα βίντεο έκαναν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας μεγάλη εντύπωση, για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά των μαχητών των Ταλιμπάν, που έπαιζαν στα παιχνίδια του λούνα παρκ.

Ένας χρήστης του twitter όμως μοιράστηκε ένα βίντεο με ένα λούνα παρκ να φλέγεται, τονίζοντας πως πυρπολήθηκε από τους Ταλιμπάν. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είναι το ίδιο λούνα παρκ, ωστόσο όπως τονίστηκε: «Υπήρχαν «αγάλματα-είδωλα εκεί, σε δημόσια θέα, τα οποία είναι παράνομα στο Ισλάμ».

The Bokhdi Amusement Park was set on fire by Taliban insurgents in Begha, Sheberghan. The reason is that the statues/idols standing there are in Public access Idols are illegal in Islam, This is the logic of the Taliban's brutal emirate. The homeland is occupied.#Afghanistan pic.twitter.com/MBuYsQQbxk