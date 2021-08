Άνευ προηγουμένου ξύλο στην βουλή της Αρμενίας για το «προδότες» (vid)

Ροντέο η βουλή της Αρμενίας λόγω του χαρακτηρισμού «προδότες» που αποδόθηκε σε παλιότερους υπουργούς Αμύνας.

Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν χθες στην Βουλή της Αρμενίας που θύμιζε περισσότερο ρινγκ...

Αφορμή για το ξέσπασμα των επεισοδίων, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS ήταν η ατάκα που είπε ένας βουλευτής της κυβέρνησης, ο οποίος χαρακτήρισε προδότες ορισμένους παλαιότερους υπουργούς Άμυνας.

LOOK: A brawl broke out in Armenia's National Assembly for the third time in two days Wednesday between an opposition party leader and pro-government MPs pic.twitter.com/wol3f2J7wE — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 25, 2021

Είναι χαρακτηριστικό πως χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών ασφαλείας προκειμένου να ηρεμίσουν τα πράγματα.

Brawl erupts in Armenian Parliament, bottles and fists fly - WATCH



Armenia’s Parliament was suspended twice on Wednesday, after brawls ensued between government and opposition ministers. Video journalists were moved on and reportedly had their content deleted by security. pic.twitter.com/1UF1XtpaXX — Richard van Leeuwen (@RichardvanLeeu6) August 25, 2021

Η συνεδρίαση της βουλής διακόπηκε λόγω των απαράδεκτων σκηνών που έλαβαν χώρα.