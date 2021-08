Μπάιντεν για Αφγανιστάν: «Δεν υπάρχει τρόπος εκκένωσης τόσο πολλών ανθρώπων χωρίς πόνο και απώλεια» (vid)

Νέο διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για την επιχείρηση εκκένωσης Αμερικανών και Αφγανών από την Καμπούλ στο Αφγανιστάν.

Σε νέο διάγγελμα προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «εργάζονται σκληρά» για να απομακρύνουν «όσο πιο γρήγορα μπορούμε» τους Αμερικανούς και τους συμμάχους των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, σημειώνοντας δε ότι 33.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τη χώρα από τον Ιούλιο.

Ο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι περίπου 11.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Καμπούλ σε λιγότερο από 36 ώρες, χαρακτηρίζοντας την εκκένωση «σκληρή και επώδυνη» και παραδεχόμενος ότι «πολλά ακόμη μπορούν να πάνε στραβά».

Τόνισε μάλιστα: «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, η εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων από την Καμπούλ θα είναι δύσκολη και επίπονη. Δεν έχει σημασία πότε ξεκίνησε, πότε ξεκινήσαμε. Δεν υπάρχει τρόπος εκκένωσης τόσο πολλών ανθρώπων χωρίς πόνο και απώλεια και σπαρακτικές εικόνες που βλέπετε στην τηλεόραση.

Η πρώτη μας προτεραιότητα στην Καμπούλ είναι να βγάλουμε τους Αμερικανούς πολίτες από την κατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια. Όποιος Αμερικανός θέλει να γυρίσει σπίτι θα πάει σπίτι του».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει δώσει καμία ακριβή εκτίμηση για τον αριθμό των Αμερικανών που επιθυμούν να φύγουν από το Αφγανιστάν. Μερικοί αναφέρουν πως μιλάμε για 10.000 με 15.000.

Ο Μπάιντεν θα συμμετάσχει σε μια διαδικτυακή συνάντηση της G7 για να συζητήσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνών, κάτι που θα γίνει μετά την σκληρή κριτική που δέχτηκε καθώς την περασμένη εβδομάδα, και με τους Ταλιμπάν να προελαύνουν, ο Μπάιντεν δεν μίλησε με κανέναν ηγέτη.

Τώρα θα μιλήσει με τον πρωθυπουργό της Αγγλίας Μπόρις Τζόνσον, την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι. Η διακυβερνητική ομάδα της G7 περιλαμβάνει επίσης τον Καναδά και την Ιαπωνία.

Μέχρι στιγμής, ο Μπάιντεν έχει στείλει 6.000 Αμερικανοί στρατιώτες στο Αφγανιστάν για να βοηθήσουν στις προσπάθειες εκκένωσης, αφού οι Ταλιμπάν κατάφεραν να καταλάβουν τη χώρα σε μόλις μία εβδομάδα.

Tune in as I provide an update on my Administration’s response to Tropical Storm Henri, as well as an update on the evacuation of American citizens, SIV applicants and their families, and other vulnerable Afghans. https://t.co/82f8s2zi0h