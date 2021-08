Θυμός και λύπη για το άδειο αεροπλάνο που επέστρεψε από την Καμπούλ (pic & vids)

Την ώρα που χιλιάδες Αφγανοί απεγνωσμένα ψάχνουν τρόπο να φύγουν από την κόλαση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, πρώην πεζοναύτης δημοσιεύει φωτογραφία από άδειο αεροπλάνο.

Οργή και θυμός έχει ξεσπάσει διεθνώς, από τη φωτογραφία του άδειου αεροσκάφους που έφυγε από την Καμπούλ του Αφγανιστάν. Τη φωτογραφία δημοσίευσε ο Πολ Φάρθινγκ, πρώην πεζοναύτης του βασιλικού στρατού της Αγγλίας και νυν μέλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Nowzad»!.

Ο Πολ βρίσκεται στο Αφγανιστάν και κατάφερε να βγάλει από τη χώρα τη γυναίκα του Κάισα αλλά και μία έγκυο κοπέλα μαζί με τον γιο της, ωστόσο εξέφρασε τον θυμό και την απογοήτευσή του, που το αεροπλάνο έφυγε άδειο από την Καμπούλ «αφήνοντας τόσο κόσμο πίσω» που προσπαθούν απεγνωσμένα να φύγουν από το Αφγανιστάν.

Ο Πολ, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην Καμπούλ με άλλα μέλη της φιλανθρωπικής οργάνωσης, έγραψε στο Twitter: «Η Κάσια πηγαίνει σπίτι της! Αλλά αυτό το αεροσκάφος είναι άδειο... Σκανδαλώδες καθώς χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ και δεν μπορούν να μπουν. Δυστυχώς, άνθρωποι θα μείνουν πίσω όταν τελειώσει αυτή η αποστολή και δεν μπορούμε να την κάνουμε σωστά».

Kaisa is on her way home! BUT this aircraft is empty…scandalous as thousands wait outside #Kabul airport being crushed as they cannot get in Sadly people will be left behind when this mission is over as we CANNOT get it right 💔@SecDef @VP @cnnbrk @BBCBreaking @SkyNews @itvnews pic.twitter.com/FoAxFrzT1K