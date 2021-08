To θρυλικό Quake έγινε remaster και είναι τώρα διαθέσιμο για PC και κονσόλες (vid)

Γνωρίστε ξανά τη μοναδική δράση του first person shooter που κυριάρχησε τις περασμένες δεκαετίες.

Η Bethesda και η id Software ανακοίνωσαν στο πλαίσιο της QuakeCon 2021 το remaster του θρυλικού Quake.

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο εδώ και μερικές ώρες για PC, PS4, Xbox One και Nintendo Switch, ενώ θα κυκλοφορήσει αργότερα και για PS5 και Xbox Series X/S με δωρεάν next-gen upgrade για όσους το προμηθευτούν στις εκδόσεις περασμένης γενιάς. Η νέα έκδοση θα έχει όλη την δράση του πρώτου game σε ανάλυση έως και 4Κ, με υποστήριξη για widescreen οθόνες, αλλά και το δημοφιλές soundtrack.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, όσοι αγοράσουν το Quake Remaster θα αποκτήσουν το βασικό παιχνίδι, τα δύο επίσημα expansions (The Scourge of Armagon και Dissolution of Eternity), καθώς και δύο νέα expansions από την Machine Games, τα Dimensions of the Past και Dimensions of the Machine.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απολαύσουν τοπικό και multiplayer co-op, καθώς και να κατεβάσουν δωρεάν fan-made και επίσημα mods όπως το Quake 64. Τέλος, θα προσφέρεται και υποστήριξη για cross-play multiplayer, δηλαδή όλοι οι παίκτες θα μπορούν να παίξουν με όλους, ασχέτως έκδοσης που έχουν αγοράσει.