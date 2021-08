Μητέρες στο Αφγανιστάν δίνουν τα μωρά τους σε Βρετανούς στρατιώτες, τουλάχιστον να σωθούν αυτά (vids)

Οι μητέρες στο Αφγανιστάν είναι απελπισμένες, φώναζαν «σώστε το μωρό μου» και πετούσαν στους στρατιώτες τα παιδιά, μερικά από αυτά έπεσαν στο συρματόπλεγμα.

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι τραγική και οι εικόνες που μεταδίδονται από εκεί είναι απόλυτα σοκαριστικές. Τέσσερις μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν και οι πολίτες προσπαθούν ακόμα με κάθε τρόπο και μέσο να πλησιάσουν και μπουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ώστε να φύγουν και να σωθούν. Την ίδια ώρα οι Ταλιμπάν προσπαθούν με τα όπλα και τη βία να τους εμποδίσουν να μείνουν.

Η απελπισία και ο φόβος έχει κυριεύσει τους πάντες, με τις γυναίκες να είναι στην πιο δυσχερή κατάσταση ιδίως τις μητέρες. Απελπισμένες, δίνουν, σχεδόν πετούν τα μωρά τους στους Βρετανούς στρατιώτες να τα πάρουν μαζί τους, μακριά από τη χώρα, τουλάχιστον να σωθούν αυτά.

«Οι μητέρες ήταν απελπισμένες, δέχονταν χτυπήματα από τους Ταλιμπάν. Φώναζαν «σώστε το μωρό μου» και μας πέταξαν τα μωρά, μερικά από αυτά έπεσαν στο συρματόπλεγμα.

Aυτό που συνέβη ήταν απαίσιο. Μέχρι το τέλος της νύχτας δεν υπήρχε ένας άνδρας ανάμεσά μας που να μην έκλαιγε με αυτές τις καταστάσεις», παραδέχτηκε ο αξιωματικός του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, σε δήλωση που φιλοξένησε ο Independent.

Σχολιάζοντας τις παραπάνω εικόνες, ο βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας δήλωσε ότι η Βρετανία δεν μπορεί να απομακρύνει ασυνόδευτα παιδιά από το Αφγανιστάν:

«Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα ανήλικο μόνο του», ενώ όταν ρωτήθηκε για συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει ένα μικρό κοριτσάκι να παραδίδεται πάνω από τοίχο σε Βρετανούς και Αμερικανούς στρατιώτες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανέφερε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μαζί και η οικογένειά τους και δεν είναι ασυνόδευτα.

NEW - Armed men fire shots incessantly outside #Kabul airport in presence of civilians and children.pic.twitter.com/UEBHLV5fGn