Την Πέμπτη η αποκάλυψη του φετινού Call of Duty, του Call of Duty: Vanguard

Το νέο game θα έχει θέμα τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αρκετά νέα χαρακτηριστικά.

Η αγορά του gaming περιμένει με ενδιαφέρον την αποκάλυψη του νέου Call of Duty, το οποίο έχει σχεδόν επιβεβαιωθεί πως θα ονομάζεται Call of Duty: Vanguard.

Όπως μαρτύρησε σχετική αναφορά στο PlayStation Store, ο τίτλος θα αποκαλυφθεί μέσα από ένα event που θα γίνει στο Call of Duty Warzone στις 19 Αυγούστου και ώρα Ελλάδος 20.30. Μένει πάντως να δούμε τι από τα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι και σήμερα θα επιβεβαιωθεί και πως θα προσπαθήσει να διαφοροποιήσει η Activision το νέο μέρος της σειράς, που αναπτύσσεται από την Sledgehammer Games.

BREAKING NEWS: The official PlayStation Store has updated to reveal Call of Duty: Vanguard will be revealed on August 19th. 1:30 PM EST/18:30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn