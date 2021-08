Σεισμός στην Αϊτή: Στους 724 έφτασε ο αριθμός των νεκρών (vids)

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων του φονικού σεισμού στην Αϊτή.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τον σεισμό των 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την Αϊτή αυξήθηκε στους 724 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η πολιτική προστασία της χώρας.

Περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

