Πράσινη μάσκα 2000 ετών βρέθηκε στο Μεξικό και όλοι σκέφτηκαν την ταινία με τον Jim Carrey (pics & vid)

Πανικός επικράτησε στα social media όταν άρχισε να κυκλοφορεί η φωτογραφία μιας πράσινης μάσκας 2000 ετών.

Μια φωτογραφία πράσινης μάσκας ηλικίας 2000 ετών «άναψε» φωτιές στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, καθώς σε όλων το μυαλό ήρθε η θρυλική ταινία «Η Μάσκα» με πρωταγωνιστή τον Jim Carrey.

Η μάσκα ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους σε πυραμίδα στο Μεξικό. Η φωτογραφία έγινε γρήγορα viral στο twitter, ωστόσο επρόκειτο για μια ανακάλυψη που είχε γίνει το 2011.

Ερευνητές από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικό βρήκαν την πράσινη μάσκα μαζί με άλλα αντικείμενα τα οποία πιθανότατα ήταν μέρος ενός τελετουργικού για τα εγκαίνια κατασκευής της πυραμίδας που χτίστηκε το 100 μ.Χ.

Η εικόνα της πράσινης μάσκας που ανακαλύφθηκε το 2011 επανακυκλοφόρησε στο Twitter και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral. Φυσικά οι περισσότερες αναφορές είχαν να κάνουν με την ταινία «Η Μάσκα», με έναν χρήστη να γράφει «μην αφήσετε τον Jim Carrey να την πλησιάσει», αφού όποιος την φορούσε δημιουργούσε πολλά προβλήματα.

2000-year-old green serpentine stone mask found at the base of the pyramid of the Sun, Teotihuacan, Mexico. pic.twitter.com/yvoVEPxA8y