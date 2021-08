Πολλά θύματα σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία (vids)

Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, με τις αρχές να ζητάνε από τον κόσμο να μείνει στα σπίτια του. Tο περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία λέει τοπικός βουλευτής.

Ομάδες των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν στο σημείο επεισοδίου με πυροβολισμούς στην πόλη του Πλίμουθ στη νοτιοδυτική Αγγλία, με έναν τοπικό βουλευτή να χαρακτηρίζει το περιστατικό "σοβαρό και τραγικό".

«Είμαι ενήμερος για ένα σοβαρό και τραγικό περιστατικό που εκτυλίσσεται στο Πλίμουθ. Παρακαλώ υπακούστε σε όλες τις οδηγίες της αστυνομίας», ανέφερε στο Twitter ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος.

«Ανταποκρίθηκαμε στο περιστατικό με σημαντικό αριθμό πόρων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων αντιμετώπισης επικίνδυνων περιοχών (HART), πολλών ασθενοφόρων, αερο-ασθενοφόρων, πολλών γιατρών και νοσηλευτών», ανακοίνωσε η South Western Ambulance Service, προσθέτοντας ότι θα παράσχει περισσότερη ενημέρωση αργότερα.

Sky News understands there are multiple fatalities following a "serious and tragic" incident in Plymouth - and a shooter involved has been shot.



The incident is not being treated as terror-related.



