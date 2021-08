Ως Manchester UFC θα εμφανίζεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το FM 22 και έπειτα

Λόγω διαφωνίας μεταξύ της ομάδας και της SEGA για το θέμα των δικαιωμάτων.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα εμφανίζεται με το όνομά της στη σειρά Football Manager από το FM 22 κι έπειτα. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε από τα social media της ομάδας ανάπτυξης του παιχνιδιού, Sports Interactive, και έρχεται ως επακόλουθο σε μια μεγάλη νομική διαμάχη μεταξύ του συλλόγου και της εκδότριας εταιρείας SEGA.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου και των videogames θα μπορούν να βρουν την ομάδα ως Manchester UFC, με μια απόφαση που δείχνει να ικανοποιεί και τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον έγινε επίσημα γνωστό μέσω σχετικού ποσταρίσματος που θα βρείτε και στη συνέχεια του άρθρου.

SEGA and Sports Interactive maintain that they do not need a licence to use the ‘Manchester United’ name but have made the change as a gesture of goodwill so that both parties can move on.