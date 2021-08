Γαμπρός κυνήγησε και πυροβόλησε τον «κολλητό» του επειδή νόμιζε ότι είχε σχέση με τη νύφη (pic)

Σε κηδεία παραλίγο να καταλήξει ένας γάμος στις ΗΠΑ όταν ο γαμπρός πυροβόλησε τον κολλητό του.

Ένας γαμπρός από τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ λίγο μετά τον γάμο του πυροβόλησε τον κολλητό του διότι υποψιάστηκε πως διατηρούσε ερωτική σχέση με την σύζυγό του.

Ο 30χρονος γαμπρός μαζί με τη νύφη αλλά και τον κολλητό του, αμέσως μετά την γαμήλια τελετή βρέθηκαν στο αυτοκίνητο και έπεσαν σε κίνηση.

Κουβέντα στην κουβέντα οι δύο φίλοι άρχισαν να καυγαδίζουν και τα πράγματα ξέφυγαν όταν ο γαμπρός που βρισκόταν εκτός ελέγχου, έβγαλε όπλο και άρχισε να κυνηγά τον φίλο του ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Τελικά κατάφερε να τον πετύχει με το όπλο στο πόδι και να τον τραυματίσει. Την ίδια ώρα η νύφη σταμάτησε ένα διερχόμενο ασθενοφόρο και είπε στο προσωπικό ότι ο ο άντρας της προσπαθούσε να την σκοτώσει.

Κλείστηκε μέσα σε αυτό, ωστόσο ο άντρας της που την είχε δει προσπάθησε να μπει μέσα στο ασθενοφόρο. Δεν τα κατάφερε και λίγα λεπτά αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία.

Εκτός από τον φίλο του τραυματίστηκε ένας ακόμα οδηγός, τον οποίο βρήκε μια σφαίρα στο χέρι περνώντας από το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου του. Τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Νέας Ορλεάνης και είναι σε σταθερή κατάσταση.

