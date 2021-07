Realme Flash: Αυτό είναι το πρώτο Android smartphone με μαγνητική ασύρματη φόρτιση

Έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο της παροχής ενέργειας σε κινητά με λειτουργικό της Google.

H Realme μπαίνει στο χώρο της ασύρματης φόρτισης με ένα νέο smartphone που θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες. Το GSMArena και το Verge δημοσίευσαν αποκλειστικές πληροφορίες για το προϊόν, παρουσιάζοντας μάλιστα και τις πρώτες εικόνες.

Το Realme Flash θα είναι το πρώτο Android smartphone που θα συνδέεται με τον ασύρματο φορτιστή MagDart, ο οποίος θα «κουμπώνει» στο πίσω μέρος και θα του προσφέρει έξτρα ενέργεια. Μάλιστα, το σώμα του φορτιστή περιλαμβάνει και έναν ανεμιστήρα που θα εξασφαλίζει τη χαμηλή θερμοκρασία σε όλη τη διαδικασία. Η επιβεβαιωμένη πληροφορία που υπάρχει είναι ότι η ταχύτητα φόρτισης θα ξεπερνάει τα 15W και αυτός θα είναι ο πιο γρήγορος ασύρματος μαγνητικός φορτιστής της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά την συσκευή, θα θυμίζει αντίστοιχες της αγοράς με μεγάλη οθόνη που θα πιάνει το μεγαλύτερο μέρος της πρόσοψης. Πάνω αριστερά θα έχει punch-hole κάμερα και στο εσωτερικό του θα βρίσκουμε έναν Snapdragon 888 με 12GB RAM και αποθηκευτικό 256GB.

Περισσότερα για το θέμα θα μάθουμε στις 3 Αυγούστου.

Introducing our next leap! Brace yourselves for the Next-Gen of Android Wireless Charging



Bringing you a Magnificent Magnetic Innovation, featuring #realmeFlash and much more.

RT if you can't wait.



See you on 3rd August.#MagForFuture #MagDart #DareToLeap pic.twitter.com/SNi1x4IufV