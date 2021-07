Διέρρευσαν κι άλλα χαρακτηριστικά για τα Samsung Z Fold3 και Samsung Z Flip 3

Περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα για τα νέα foldables.

Όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία ανακοίνωσης του Samsung Unpacked event, τόσο περισσότερες πληροφορίες για τα νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν διαρρέουν. Αυτή τη φορά έχουμε νέα στοιχεία για τα Samsung Z Fold3 και Samsung Z Flip3, τα δύο νέα foldables που θα παρουσιαστούν για να μπουν στην αγορά μέσα στο 2021.

Ο γνωστός leaker @evleaks έβγαλε στη δημοσιότητα μια εικόνα που δείχνει όπως οι δύο συσκευές θα είναι αδιάβροχες κατά IP68, αλλά αποκάλυψε και μερικά ακόμη ενδιαφέροντα στοιχεία για τις οθόνες και τις κάμερές τους.

Αρχικά, για το Galaxy Z Flip3 θα έχει μια εσωτερική οθόνη 6.7 ιντσών και μια εξωτερική 1,9 ιντσών, αλλά και δύο 12MP κάμερες στο πίσω μέρος και μια 10MP selfie cam.

Το Galaxy Z Fold3 θα έχει μια εσωτερική οθόνη 7.6 ιντσών και μια εξωτερική 6.2 ιντσών, μια 10MP selfie cam στο εξωτερικό τμήμα, μια 4MP selfie cam στο εσωτερικό και ένα τριπλό camera setup 12MP στο πίσω μέρος. Ακόμη, θα κυκλοφορήσουν δύο εξτρά S Pens, το Pro και το Fold Edition.

Περισσότερα σε λίγες μέρες.

