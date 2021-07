Η σκηνή των MAD VMA 2021 κινήθηκε σε ρυθμούς Καραϊβικής από το Bacardi

H Ήβη Αδάμου & ο Lil Koni τραγουδούν «Conga» και χορεύουν σε Caribbean ρυθμούς. Do you feel the rhythm of the music getting stronger?

Μέρος της τελευταίας παγκόσμιας καμπάνιας «Conga feat. You», το Bacardi κάλεσε τους λάτρεις της μουσικής και του χορού από όλον τον κόσμο να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το πιο πολυβραβευμένο ρούμι στον κόσμο για το πρώτο -ever- remake του θρυλικού τραγουδιού “Conga”.

Το ίδιο συνέβη και στην σκηνή των MAD VMA 2021 από τη ΔΕΗ, όπου η Ήβη Αδάμου μαζί με τον Lil Koni ξεσήκωσαν το κοινό τραγουδώντας ακόμα ένα ανατρεπτικό remake του «Conga» και μας ταξίδεψαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στην Καραϊβική!

Η Ήβη Αδάμου, με πάνω από 10 χρόνια παρουσία στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή, χόρεψε σαν πραγματική λατίνα υπό τους ήχους του Conga και με την εκθαμβωτική της σκηνική παρουσία μας έκανε σίγουρα να λικνιστούμε στον ρυθμό της.

Την δική του νότα στο act έβαλε ο πολλά υποσχόμενος Lil Koni, μιας και έγραψε ο ίδιος τους στίχους που συνόδεψαν εκείνους του Conga. Πρωτοεμφανίστηκε στο ραπ game στα 14 του, και σήμερα στα 18 του πια δεν σταματάει να μας εκπλήσσει.

Ψάχνεις το τέλειο cocktail για να συνοδέψεις το Conga beat? Το Bacardi Mojito είναι η κατάλληλη επιλογή. Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα και Cheers!

Σε ένα ψηλό ποτήρι προσθέτουμε 2 κουταλιές ζάχαρη ή 25ml σιρόπι ζάχαρης, 25ml στημένο χυμό από lime, 5 φύλλα δυόσμου και 50ml Bacardi Carta Blanca. Ανακατεύουμε καλά για να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά, προσθέτουμε πάγο και ένα splash soda. Γαρνίρουμε με μία κορυφή από δυόσμο και απολαμβάνουμε.

