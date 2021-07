Πλημμύρισε μέχρι και το μετρό στην Κίνα από τη μεγαλύτερη βροχή των τελευταίων 1.000 ετών: 18 νεκροί (pics & vids)

Η κεντρική Κίνα πλήττεται από τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 1.000 ετών. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο μετρό που για μισή ώρα η στάθμη του νερού ανέβαινε συνεχώς.

Μαύρες μνήμες από τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες στη Γερμανία «ξύπνησαν» στη Κίνα, από τις βροχές που «έπνιξαν» πολλές περιοχές, πλημμυρίζοντας ακόμα και το μετρό. Τραγική συνέπεια αυτών ήταν οι απώλεια 18 ζωών.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η κεντρική Κίνα και μάλιστα στην πόλη Ζενγκζού, στην επαρχία Χενάν πλημμύρισε μέχρι και το μετρό, με αποτέλεσμα αρκετοί να παγιδευτούν μέσα στα βαγόνια. Οι 12 νεκροί προέρχονται από αυτή την πόλη, ενώ πολλοί είναι και οι αγνοούμενοι.

Floods in central China killed at least 25 people after a year's worth of rain fell in 3 days.



At least 12 were killed in a flooded subway in Henan's capital: "The water reached my chest." Scientists say summer flooding and extreme weather is worsening due to the climate crisis. pic.twitter.com/jP2rjvht62