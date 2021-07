Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις στην Ινδία ύστερα από σφοδρές βροχοπτώσεις (pics & vid)

Αρκετές περιοχές της συγκεκριμένης πόλης στην Ινδία, πλημμύρισαν ύστερα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων 24 ωρών.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από την κατάρρευση αρκετών σπιτιών σε δύο προάστια του Μουμπάι της Ινδίας λόγω των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι διασώστες έσκαβαν με γυμνά χέρια για να ανασύρουν τους νεκρούς, όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, ενώ οι αρχές είπαν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

Streets in Mumbai, India, were buried under several inches of water yesterday after heavy monsoon rains fell on the city: https://t.co/Ycm465JZJ4 pic.twitter.com/UOEu2UdTjM