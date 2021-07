H Xiaomi ξεπερνάει την Apple και γίνεται η δεύτερη εταιρεία σε πωλήσεις smartphones στον κόσμο

Κυνηγώντας την Samsung από κοντινή απόσταση πλέον.

Η Xiaomi συνεχίζει την εξαιρετική πορεία της και πλέον θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο των smartphones παγκοσμίως. Κάτι τέτοιο αναφέρει νέα έρευνα της Canalys, μιας εταιρείας αναλυτών που εξετάζει πωλήσεις σε κάθε αγορά του πλανήτη. Η κινεζική εταιρεία θεωρείται πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη με μερίδιο 17%, μένοντας μόνο πίσω από την Samsung που έχει το 19% και ξεπερνώντας την Apple που παραμένει στο 14%.

Oppo και Vivo βρίσκονται στις δύο επόμενες θέσεις με 10% έκαστη και σημαντικό είναι πως η Xiaomi κατάφερε να τα βάλει με τα άλλα δύο μεγαθήρια πουλώντας συσκευές που κατά μέσο όρο κοστίζουν αρκετά λιγότερο από τις ναυαρχίδες Galaxy και iPhone.

Το εντυπωσιακό είναι πως η Xiaomi κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις προς τα καταστήματα κατά 83% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, τη στιγμή που η Samsung σημείωσε άνοδο 15% και η Apple μόλις 1%.

We've moved up one more spot! Just in from @Canalys, we are now the 2nd largest smartphone brand worldwide in terms of shipments. This amazing milestone couldn't have been achieved without our beloved Mi Fans! #NoMiWithoutYou



