Κάτοικοι στη Φιλαδέλφεια πήραν στο κυνήγι 200 μέλη της πιο ενεργής ρατσιστικής ομάδας στις ΗΠΑ (vids)

Τους έτρεψαν σε φυγή με σπρωξίματα, μερικά κτυπήματα και βόμβες καπνού, ενώ οι ρατσιστές πάνω στη βιασύνη τους να φύγουν, κτύπησαν έναν ομοϊδεάτη τους στο κεφάλι με το ρολό της καρότσας του φορτηγού.

Μία ομάδα λευκών, ομοιόμορφα ντυμένοι στρατιωτικά, με λευκά full face και σημαίες της Αμερικής, εκδιώχθηκαν από κατοίκους της Φιλαδέλφεια, όταν προσπάθησαν να κάνουν παρέλαση, στην επέτειο των ΗΠΑ για την «Ημέρα Ανεξαρτησία», στις 4 Ιουλίου.

Nothing like taking your kids to Philadelphia for the 4th & running into literal Nazis. These scumbags belong to the group Patriot Front. That may or may not be my kids & I joining a growing crowd yelling at the spineless dickholes & chasing them away from City Hall. #fucknazis pic.twitter.com/bqYviUq1Bd