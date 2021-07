Ορδή κλεφτών τρέχει με τσάντες αξίας από πολυτελές μαγαζί στο Σαν Φρανσίσκο και δεν τους σταματά κανείς (vids)

Ο νόμος το 2014 άλλαξε στο Σαν Φρανσίσκο και η ασφάλεια των καταστημάτων δεν διώκει ή δεν προσπαθεί να σταματήσει τους κλέφτες που έχουν αρπάξει προϊόν αξίας λιγότερο από 1.000 δολάρια.

Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι στο Σαν Φρανσίσκο με τις απανωτές κλοπές που σημειώνονται στα μαγαζιά, ανεξέλεγκτα και απροκάλυπτα, τη στιγμή που κανείς δεν δείχνει ικανός να τους σταματήσει. Ένας χρήστης μάλιστα που κατέγραψε με το κινητό το, τη στιγμή της διαφυγής από ένα πολυτελές κατάστημα, με δεκάδες κλέφτες να διαφεύγουν αγκαλιά με προϊόντα, έγραψε το εύστοχο: «Η παρανομία στο Σαν Φρανσίσκο είναι νόμιμη».

Στο βίντεο απεικονίζονται δεκάδες κλέφτες να εξέρχονται από το πολυτελές πολυκατάστημα Neiman Marcus, αγκαλιά με επώνυμα προϊόντα, κυρίως τσάντες μεγάλης οικονομικής αξίας. Το αξιοσημείωτο είναι πως κανείς δεν τους σταματά, κανείς δεν κάνει τον κόπο να τους κινήσει, εν πάση περιπτώσει να κάνει κάτι.

Το βίντεο αποκαλύπτει ότι οι κλέφτες φεύγουν από το κατάστημα Union Square, με τις τσάντες ανά χείρας, οι οποίες φέρουν ακόμα τις ετικέτες ασφαλείας. Οι δράστες έτρεξαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ κάποιοι επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό φορείο.

