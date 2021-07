Το Παρίσι διαδήλωσε δυναμικά κατά της τουρκικής εισβολής στο βόρειο Ιράκ (vid)

«Ησυχία, βομβαρδίζουν το Κουρδιστάν!», ένα από τα μηνύματα των Γάλλων κατά της τουρκικής εισβολής στο Ιράκ.

«Κάτω το φασιστικό καθεστώς της Τουρκίας!» φώναξαν σήμερα εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού για να καταγγείλουν την τουρκική εισβολή στο βόρειο Ιράκ και την «εκκωφαντική σιωπή» της διεθνούς κοινότητας μπροστά στην νέα στρατιωτική επιχείρηση.

«Ησυχία, βομβαρδίζουν το Κουρδιστάν!», «Αναπόφευκτος σύμμαχος της Δύσης, η Τουρκία είναι επίσης ο αναπόφευκτος σύμμαχος του Daech (Ισλαμικό Κράτος)» ή ακόμη «Ο κόσμος έχει χρέος απέναντι στους Κούρδους», έγραφαν τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

Η πορεία οργανώθηκε από την κουρδική διασπορά με την συμμετοχή της αρμενικής κοινότητας της Γαλλίας.

«Ο τουρκικός επεκτατισμός υπό το καθεστώς του Ερντογάν προχωρά και αποτελεί απειλή: το είδαμε στην Συρία, το είδαμε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, το είδαμε την ανατολική Μεσόγειο, το είδαμε στην Λιβύη. Η απειλή δεν προέρχεται από τους Κούρδους», δήλωσε ο Αγκίτ Πολάτ, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κουρδικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν 26 οργανώσεις της τουρκικής διασποράς στην Γαλλία.

#DefendKurdistan demonstration NOW in #Paris, #France, against attempts by the #Turkish fascist state to occupy #Kurdistan



The #Gerîla's heroic resistance will never be broken✌️#UniteinResistance with the Gerîla and #SmashTurkishFascism#RiseUp4Rojavapic.twitter.com/DK9I19k4FR