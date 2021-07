10 ταινίες που φέρνουν το θερινό σινεμά στο σπίτι σου

Φτιάξε ποπ κορν, βγάλε μπύρες από το ψυγείο και μπες στο Cinobo για να τις απολαύσεις.

Λατρεύουμε τα θερινά σινεμά. Το αεράκι που μας δροσίζει όσο παρακολουθούμε την ταινία. Τα πετραδάκια στα οποία βυθίζουμε τις καρέκλες μας απορροφημένοι στην μεγάλη οθόνη. Τις μπύρες και τα νάτσος με λιωμένο τυρί που τσιμπάμε από το τραπεζάκι πλάι μας. Ωστόσο, οι καλοκαιρινές αίθουσες έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Προβάλλουν ένα αρκετά περιορισμένο αριθμό ταινιών.

Το Cinobo, η ελληνική streaming πλατφόρμα που προσφέρει σινεμά χωρίς όρια, καλύπτει αυτό το κενό, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να φέρεις το θερινό σινεμά στο σπίτι σου επιλέγοντας μέσα από μια λίστα με εκατοντάδες ταινίες ανεξάρτητου κινηματογράφου, χωρίς ταυτόχρονα να χάσεις τη δροσιά του θερινού, αφού μέσω της συνδρομής σου μπορείς να παρακολουθήσεις τις αγαπημένες σου ταινίες σε όποια συσκευή θες. Καθόλου άσχημα να παρακολουθείς την αγαπημένη σου ταινία στο tablet ή το laptop στο μπαλκόνι ή την αυλή ε;

Φτιάξε, λοιπόν, ποπ κορν ή νάτσος με τυρί, πάρε μία παγωμένη μπύρα και άραξε στο μπαλκόνι. Παρακάτω θα βρεις δέκα επιλεγμένες ταινίες, μέσα από την τεράστια λίστα με τις διαθέσιμες, που μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το καλοκαίρι στο Cinobo:

1. Σύντροφος Δράκουλιτς (Comrade Drakulich)

Ουγγαρία, δεκαετία του ’70. Ο Σύντροφος Φαμπιάν, ο Ούγγρος ήρωας της κουβανέζικης επανάστασης, επιστρέφει μετά από 20 χρόνια στην πατρίδα για να πάρει μέρος στην αιμοδοσία που οργανώνεται υπέρ του Βιετνάμ, αδελφού κομμουνιστικού έθνους της Ουγγαρίας. Κάτι όμως δεν πάει καλά με τον σύντροφο: μοιάζει ακόμα 30 χρονών, έχει μια ψυχρή συμπεριφορά και οδηγεί μια κατακόκκινη Ford Mustang.

Ένα νεαρό ζευγάρι, που δουλεύει για τις μυστικές υπηρεσίες αναλαμβάνει να τον παρακολουθήσει. Η Μαρία τον συνοδεύει και προσπαθεί να ανακαλύψει το μυστικό της αιώνιας νιότης του. Ο εραστής της Μαρία, ο Λέισι, άσσος στις παρακολουθήσεις και στη μάχη σώμα με σώμα, τους παρακολουθεί και, όταν δεν τρελαίνεται από τη ζήλια του, κάνει κάτι που είναι πέραν των τυπικών ικανοτήτων του: σκέφτεται.

Ποιο είναι το μυστικό του αγέραστου συντρόφου, που πίνει ένα κόκκινο αναψυκτικό και κοιτάει με λαχτάρα τα λακκάκια στους λαιμούς των γυναικών; Σύντροφοι και κατάσκοποι αρχίζουν να πιστεύουν ότι ο Μπέλα Λουγκόσι, ο πρωταγωνιστής της παλιάς ταινίας με τον Δράκουλα, δεν είναι το μόνο ουγγρικό βαμπίρ…

Σκηνοθεσία: Márk Bodzsár

Πρωταγωνιστούν: Lili Walters, Ervin Nagy, Zsolt Nagy

2. Διακοπές στην Ίμπιζα (Ibiza)

O χωρισμένος Philippe ερωτεύεται την επίσης χωρισμένη Carole. Προκειμένου, όμως, τα δύο ανήλικα παιδιά του να στηρίξουν αυτή τη νέα σχέση, είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα. Έτσι, κάνει την εξής συμφωνία με τον γιο του: αν ο μικρός πάει καλά στις σχολικές εξετάσεις, τότε θα αποφασίσει εκείνος που θα πάνε όλα μαζί διακοπές το καλοκαίρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο μικρός πηγαίνει καλά στις εξετάσεις και επιλέγει έναν καλοκαιρινό προορισμό που δεν ταιριάζει ιδιαίτερα στο προφίλ του φιλήσυχου Philippe. Στην Ibiza, το νησί των ατελείωτων parties, ο πρωταγωνιστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά από εκπλήξεις και τραγελαφικές καταστάσεις.

Σκηνοθεσία: Arnaud Lemort

Πρωταγωνιστούν: Christian Clavier, Mathilde Seigner, Leopold Buchsbaum

3. Ο Θρύλος του Μάικλ Κόλχαας (Age Of Uprising: The Legend Of Michael Kohlhaas)

Βρισκόμαστε στην Γαλλία του 16ου αιώνα. Ο Μάικλ Κόλχαας, ο οποίος πηγαίνει κόντρα στους Σάξονες που διοικούν την περιοχή που μένει, είναι ένας εύπορος πωλητής αλόγων και ευτυχισμένος στον γάμο του. Οι Σάξονες του παίρνουν δύο άλογα με τη δικαιολογία ότι δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ ένας στρατιώτης χτυπάει τόσο πολύ τη γυναίκα του, που καταλήγει από τα τραύματά της. Κάπου εκεί ο Κόλχαας αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και η προσωπική του βεντέτα με τους ντόπιους ηγεμόνες μετατρέπεται σε γενικευμένη επανάσταση και προσπάθεια αποκατάστασης της δικαιοσύνης.

Σκηνοθέτης: Arnaud des Pallières

Πρωταγωνιστούν: Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine Chuillot

4. Το Εξπρές των Ζωντανών Νεκρών (Train to Busan)

Η ταινία σταθμός του νοτιοκορεάτικου κινηματογράφου, που μας έκανε κάθε φορά που μπαίνουμε σε τρένο να κοιτάμε καχύποπτα πίσω μας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ένας άγνωστος ιός που ξεκινά από τη Νότιο Κορέα, μετατρέπεται σε πανδημία (γκούχου γκούχου) και μετατρέπει του πολίτες της χώρας σε ζωντανούς νεκρούς. Επιβάλλεται στρατιωτικός νόμος για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αλλά ούτε αυτό δεν είναι αρκετό. Οι μόνοι που δεν έχουν νοσήσει από το ιό είναι οι επιβάτες ενός τρένου για το Busan, οι οποίοι στα 453 χλμ του δρομολογίου του θα κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν.

Σκηνοθέτης: Sang-ho Yeon

Πρωταγωνιστούν: Gong Yoo, Yu-mi Jung, Ma Dong-seok

5. Αναζητώντας τον Χέντριξ (Smuggling Hendrix)

Πρωταγωνιστής είναι ο 43χρονος Γιάννης. Ένας μουσικός που μένει στην Κύπρο και η ζωή του δεν έχει εξελιχθεί όπως ακριβώς την περίμενε. Η κοπέλα του τον παράτησε και αυτοί που του έχουν δανείσει λεφτά, έχουν αρχίσει να τα ζητούν πίσω χωρίς ιδιαίτερα φιλικό τρόπο. Αποφασίζει να εγκαταλείψει το νησί μαζί με τον Τζίμη, τον σκύλο του. Όταν, όμως, ο Τζίμης περνάει στην τουρκική πλευρά της Κύπρου, ο Γιάννης βρίσκεται αντιμέτωπος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση ζώων μεταξύ των δύο πλευρών. Κολλημένος στην ουδέτερη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών αναγκάζεται να ζητήσει από την πρώην του και τον Χασάν, έναν Τούρκο έποικο, να του φέρουν τον Τζίμη πίσω.

6. Ο Άνθρωπος Αντίγραφο (Enemy)

Ένας καθηγητής Ιστορίας έχει χάσει το ενδιαφέρον του σχεδόν για τα πάντα στη ζωή. Ακόμα και για το σεξ με την σύντροφό του. Ενώ παρακολουθεί μια ταινία, βλέπει έναν κομπάρσο ο οποίος του μοιάζει υπερβολικά. Συγκλονισμένος από την επιθυμία του να συναντηθεί μαζί του, κάνει τα πάντα για να τον εντοπίσει. Όταν οι δυο άντρες συναντιούνται οι ζωές τους μπλέκονται με ένα πολύ περίεργο τρόπο.

Σκηνοθέτης: Denis Villeneuve

Πρωταγωνιστούν: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon

7. Μνήμες Φόνων (Memories of Murder)

Το 1986 δύο ανυποψίαστοι ντετέκτιβς αναλαμβάνουν την υπόθεση ενός διπλού φόνου σε μια επαρχία της Νότιας Κορέας. Από την στιγμή που ο δολοφόνος θα χτυπήσει κάμποσες ακόμα φορές βασιζόμενος στο ίδιο μοτίβο, συνειδητοποιούν ότι έχουν να κάνουν με τον μεγαλύτερο serial-killer της χώρας. Στηριζόμενοι στο ένστικτο και τις ικανότητες τους οι δύο ντετέκτιβς θα προσπαθήσουν να λύσουν το μυστήριο αξιοποιώντας τα στοιχεία που έχουν, σε ένα θρίλερ που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ Bong Joon-Ho με τον Song Kang-ho από τα «Παράσιτα».

Σκηνοθέτης: Bong Joon-Ho

Πρωταγωνιστούν: Kang-ho Song, Kim Sang-kyung, Roe-ha Kim

8. Soul Kitchen

O Ζήνος είναι ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου στο Αμβούργο, o οποίος δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα από τις απανωτές αναποδιές. Έχει χτυπήσει στην μέση του και δεν μπορεί να κουνηθεί, οι παλιοί πελάτες του τον εγκαταλείπουν και η κοπέλα του τον αφήνει για να βρει δουλειά στην Σαγκάη. Πάνω στην απελπισία του, ανακαινίζει το εστιατόριο για να προσεγγίσει νέους πελάτες, ενώ δεν διστάζει να πάει μέχρι την Κίνα για να φέρει πίσω την κοπέλα του. Προκειμένου, όμως, να εγκαταλείψει το Αμβούργο πρέπει να αφήσει την επιχείρηση στα χέρια του αδερφού του. Μια κίνηση που ίσως αποδειχθεί καταστροφική.

Σκηνοθεσία: Fatih Akin

Πρωταγωνιστούν: Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Pheline Roggan

9. Ευλογημένη Τρέλα (Blessed Madness)

O Carlo Verdone, Ιταλός κωμικός που έχουμε γνωρίσει μέσα από ταινίες του Σορεντίνο, πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί αυτή την ταινία που μιλά για τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και στον έρωτα. Ο πρωταγωνιστής, ένας θρήσκος και πιστός σύζυγος, μένει μόνος από την στιγμή που ανακαλύπτει πως η γυναίκα του τον κερατώνει. Μια καινούργια, όμως, υπάλληλος στο γραφείο του θα του δώσει τη δυνατότητα να αλλάξει εντελώς τη ζωή του.

Σκηνοθεσία: Carlo Verdone

Πρωταγωνιστούν: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone

10. '71

Μπέλφαστ, 1971. Ο εμφύλιος βρίσκεται στα ντουζένια του. Η πόλη είναι χωρισμένη σε «πιστούς» Προτεστάντες και «εχθρικούς» Καθολικούς. Παραστατιωτικές οργανώσεις, πράκτορες και συμμορίες και από τις δύο πλευρές μπλέκονται σε συγκρούσεις δίχως αύριο. Κατά τη διάρκεια μια σύγκρουσης με τον βρετανικό στρατό, ένας άτυχος Άγγλος στρατιώτης αποκόπτεται από την ομάδα του. Προσπαθώντας να κρυφτεί στους επικίνδυνους δρόμους του Μπέλφαστ περνάει έξω από μια pub, ή οποία ανατινάσσεται με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο αρχηγός του IRA. O στρατιώτης θέλει να γυρίσει στην βάση του, αλλά οι του IRA θέλουν να τον κρεμάσουν για εκδίκηση, ώσπου ένας Ιρλανδός πιτσιρικάς αποφασίζει να τον βοηθήσει.

To Cinobo είναι η πρώτη ελληνική streaming πλατφόρμα ανεξάρτητου κινηματογράφου με έναν εκλεκτό κατάλογο ταινιών που συχνά είναι αποκλειστικές ή δεν είχαν αποκτήσει ποτέ ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα.