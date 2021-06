Κράξιμο στον Bruce Dickinson των Iron Maiden για την κωλοτούμπα με το Brexit (pics)

O Bruce Dickinson που ψήφισε το Brexit, τώρα διαμαρτύρεται για τον αντίκτυπο και το twitter τον κράζει.

Στην κάμερα του Sky News εμφανίστηκε ο Bruce Dickinson, τραγουδιστής του συγκροτήματος Iron Maiden, ωστόσο μάλλον δεν περίμενε ότι τα λεγόμενά του θα προκαλούσαν αντιδράσεις στα social media. Ο 62χρονος τραγουδιστής μίλησε για τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει το Brexit στις περιοδείες των μουσικών στην Ευρώπη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει μια λύσει σε αυτό το πρόβλημα.

Παρόλα αυτά, ο εμβληματικός τραγουδιστής της μέταλ μπάντας, αποκάλυψε ότι ήταν ένας από αυτούς που ψήφισαν την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ωστόσο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να χειριστεί το όλο θέμα διαφορετικά.

«Εμείς που ανήκουμε στη μουσική βιομηχανία είμαστε πιθανώς μία από τις σημαντικότερες εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά καθόμαστε εδώ και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Είναι γνωστό ότι ψήφισα υπέρ του Brexit, αλλά από τη στιγμή που πέρασε θα έπρεπε να έχει μια λογική για τις σχέσεις των ανθρώπων. Με όλη αυτή την κατάσταση δεν μπορείς να παίξεις στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παίξουν εδώ και οι άδειες εργασίας καταλήγουν στα σκουπίδια», είπε ο Dickinson.

Τα λεγόμενά του όπως ήταν φυσικό και επόμενο σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων, με τους χρήστες του twitter να τον κράζουν.

«Όταν το υποστήριζε, περίμενε να επηρεάσει τη ζωή των άλλων και όχι τη δική του;», έγραψε κάποιος.

«Ο Μπρους είναι ήρωας μου, αλλά ψήφισε κάτι για το οποίο η μουσική βιομηχανία φώναζε από το 2016 ότι θα είναι καταστροφή. Θα ήταν πιο τίμιο αν εξηγούσε ότι έκανε λάθος», σημείωσε κάποιος άλλος.

«Γεια, ψήφισα υπέρ του Brexit, αλλά δεν πίστευα ότι θα με επηρέαζε», έγραψε άλλος.

So he voted to take free mvmt away from us but didn't realise the damage he was doing to his industry until it was too late. We tried to get people to support us as we worked to protect free mvmt, but once it was lost for us, it was lost for all. It has always been a 2 way street https://t.co/h9J1B8HlbJ — British in Europe (@BritishInEurope) June 28, 2021

God preserve us. Sounds like he wants the UK and European countries to set up some kind of agreement, to allow free movement of people, good and services, almost as though we might make a Union of European countries, and create a Single Market within it. — Alan Wardrop 💙 Lets just #GTTO (@AlanGWardrop) June 28, 2021

This is what he voted for. Don't get me started on prominent Brexiteers claiming otherwise. https://t.co/1atw9gFMrM — Jude Kirton-Darling (@Jude_KD) June 28, 2021

"Hey, I voted for Brexit, but I didnt think it would effect ME!" https://t.co/8a0ex5OLzO — iAn (@IandrewDiceClay) June 28, 2021