Έρικ Ντέιν: Πέντε άγνωστες αλήθειες για τον ηθοποιό που πέθανε στα 53 από ALS

O Έρικ Ντέιν (Eric Dane) αποκάλυψε πριν από περίπου έναν χρόνο ότι διαγνώστηκε με (ALS) και αποτέλεσε φωνή ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη σοβαρή νόσο.

O ηθοποιός Έρικ Ντέιν (Eric Dane), άφησε την τελευταία του πνοή περίπου έναν χρόνο μετά την διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Παρότι δήλωνε θυμωμένος που νόσησε εκείνος, μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει για τους κινδύνους της.

Ο Ντέιν είχε διαγράψει σημαντικά καριέρα και αφήνει πίσω του δύο μικρά παιδιά, στα οποία αναφερόταν συχνά στις τοποθετήσεις του το διάστημα που πάλευε με τη νόσο.

Παρακάτω, ακολουθούν ορισμένες αλήθειες για τον ηθοποιό, που είναι άγνωστες ή λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr