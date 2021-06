Η συναυλία των Pearl Jam στη Δανία που βάφτηκε με αίμα (vids & pics)

Συμπληρώθηκαν 21 χρόνια από την μαύρη Παρασκευή στο φεστιβάλ Ροσκάιλντ της Δανίας, όπου εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συναυλία των Pearl Jam.

Το ημερολόγιο έγραφε 30 Ιουνίου 2000. Η Δανία άνοιγε τις πόρτες της για το μεγάλο φεστιβάλ Ροσκάιλντ, το οποίο θα φιλοξενούσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1971, εμπνευσμένο από το Woodstock του 1969. Δημιουργοί του ήταν δύο μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι σίγουρα δεν θα περίμεναν ότι ιδέα τους θα εξελισσόταν στο μεγαλύτερο φεστιβάλ της Βόρειας Ευρώπης.

Έκτοτε, πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε ένα αγρόκτημα στο Ροσκάιλντ, 25 μίλια δυτικά της πρωτεύουσας, Κοπεγχάγη. Έναν χρόνο μετά την ιδέα των δύο μαθητών, το 1972, το ίδρυμα Roskilde ανέλαβε την διοργάνωση του φεστιβάλ, λειτουργώντας ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την ανάπτυξη και την υποστήριξη της μουσικής, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού.

Εκείνη την Παρασκευή (30/6) του 2000 στη σκηνή θα ανέβαιναν να παίξουν οι Pearl Jam. Ήταν η δεύτερη φορά που η μπάντα από το Σιάτλ συμμετείχε στο Ροσκάιλντ, μετά την παρθενική τους εμφάνιση το 1992. Περίπου 50.000 άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά από την σκηνή για να παρακολουθήσουν την grunge μπάντα. Τίποτα δεν προμήνυε για το τι θα επακολουθούσε.

Μια καλοκαιρινή βροχή αρχικά πήγε να χαλάσει τα σχέδια των θεατών και των διοργανωτών, καθώς ο χώρος ήταν λασπωμένος. Κάτι τέτοιο όμως δεν φάνταζε ικανό να ακυρώσει τη συναυλία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα όμως, κι ενώ οι Pearl Jam συνέχιζαν να τα... σπάνε πάνω στη σκηνή ακολούθησε το μοιραίο. Το πλήθος που βρισκόταν στο πίσω μέρος του χώρου έσπρωχνε συνεχώς αυτούς που ήταν μπροστά στη σκηνή, παρά τις εκκλήσεις που απηύθυναν οι άνδρες της ασφάλειας, αλλά και ο τραγουδιστής Έντι Βέντερ.

Η εκκλήσεις συνεχίστηκαν και από τα μεγάφωνα, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα. Δημιουργήθηκε πανικός, αρκετοί από τους θεατές άρχισαν να γλιστρούν λόγω του λασπωμένου εδάφους και να ποδοπατούνται. Η μουσική σταμάτησε και τη θέση της πήραν τα ουρλιαχτά και οι κραυγές. Οκτώ άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο από ασφυξία, άλλος ένας κατέληξε πέντε μέρες αργότερα στο νοσοκομείο και 26 τραυματίστηκαν, στη συναυλία που έμελλε να βαφτεί με αίμα.

Τα θύματα όλοι άντρες από 17 έως 26 ετών. Ένας 26χρονος αστυνομικός από το Αμβούργο, ένας 23χρονος Ολλανδός, τρεις Σουηδοί, τρεις Δανοί και ένας 17χρονος έχασαν την ζωή της κάτω από την σκηνή του Ρόσκαιλντ. «Είναι τόσο οδυνηρό... Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε κάποιον να μας ξυπνήσει και να μας πει ότι επρόκειτο για εφιάλτη. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την αγωνίας μας απέναντι στους γονείς και όλους αυτούς που έχασαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους», δήλωσαν οι Pearl Jam την επομένη της τραγωδίας.

Η βρετανική μπάντα The Cure αρνήθηκε να παίξει και ακύρωσε τη συναυλία ως ένδειξη σεβασμού για τους νεκρούς. Οι θάνατοι των ανθρώπων ανακοινώθηκαν από τα ηχεία, με τον διευθυντή του φεστιβάλ, Λέιφ Σκοβ να ξεκαθαρίζει ότι οι υπόλοιπες συναυλίες θα γίνουν κανονικά. «Σε ένδειξη σεβασμού για αυτούς που χάθηκαν. Η ζωή είναι ισχυρότερη από τον θάνατο», δήλωσε.

Η τραγωδία αυτή οδήγησε τους διοργανωτές σε σημαντικές αλλαγές την επόμενη χρονιά για την ασφάλεια του κοινού. Πριν από την τραγωδία του 2000, το φεστιβάλ Ροσκάιλντ θεωρούταν ως ένα από τα πιο ασφαλή. Ωστόσο, μετά από αυτό το τραγικό συμβάν τα πάντα άλλαξαν.

«Όλοι απέτυχαν να ανταποκριθούν σε αυτό που χρειαζόταν εκείνες τις ώρες πριν και εκείνες τις ημέρες μετά την τραγωδία. Το Φεστιβάλ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς. Υποχωρήσαμε και θυμώσαμε μετά από πολλές αναφορές ότι οι Pearl Jam ήταν υπεύθυνος. Τα λόγια μας δεν βοήθησαν σε εκείνο το σημείο», ανέφερε η μπάντα.

Οι Pearl Jam στον επόμενο δίσκο τους το «Riot Act» που κυκλοφόρησε το 2002 απέτισαν φόρο τιμής στους νεκrούς του Ροσκάιλντ με το τραγούδι «Love Boat Captain».

Στις 30 Ιουνίου 2020, είκοσι χρόνια μετά την τραγωδία οι Pearl Jam, με μια ανάρτηση αναφέρθηκαν στο θλιβερό συμβάν και παραδέχθηκαν επίσημα ότι «τίποτα δεν είναι το ίδιο από τότε». Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Στόουν Γκόσαρντ εκ μέρους των Pearl Jam είπε ότι αυτό που εκτυλίχθηκε ήταν «μια απροσδόκητη στιγμή… που άλλαξε για πάντα όλους τους εμπλεκόμενους».

