Έβαλε πίσω τη σημαία του ανεξάρτητου Χονγκ Κονγκ και έπεσε με τη μηχανή του πάνω στους αστυνομικούς (vid)

Ο οδηγός αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία μετά την αυστηροποίηση του νόμου και μπορεί να καταδικαστεί ακόμα και σε ισόβια.

Σοβαρότατες κατηγορίες, ιδίως από τη στιγμή που ποινικοποιήθηκε κάθε τι ανατρεπτικό από τον περασμένο Ιούλιο, αντιμετωπίζει ο Τονγκ Γιτ Κιτ, ο οποίος έπεσε με τη μηχανή του πάνω σε μια διμοιρία αστυνομικών τραυματίζοντας τους τρεις εξ αυτών.

Ο Τονγκ Γιτ Κιτ είχε βάλει πίσω στο μπουφάν του τη σημαία του ανεξάρτητου Χονγκ-Κονγκ και έπεσε πάνω στους αστυνομικούς, οι οποίοι μόλις πλησίασε ξεκίνησαν να τον κτυπάνε και πλέον κατηγορείται για τρομοκρατία.

Ο νόμος στο Χονγκ-Κονγκ έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρός, έχει ποινικοποιηθεί και γι αυτό είχαν γίνει δεκάδες διαδηλώσεις μιλώντας, φωνάζοντας για την κατάργηση της δημοκρατίας και πλέον υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η ποινή του να φτάσει μέχρι και ισόβια. Και όταν λέμε ισόβια, δεν είναι 16 χρόνια όπως στην Ελλάδα, αλλά εφ΄όρου ζωής.

Η δίκη μάλιστα ξεκίνησε χωρίς… ενόρκους.

Tong Ying-kit is the first person to stand trial under Hong Kong's sweeping new national security law.



He's accused of terrorism and secession after he allegedly drove a motorbike into police officers. pic.twitter.com/CjaTOAJaZk