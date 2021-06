Αμερικανίδα μιλούσε για την πρώην στο ύπνο της και έγινε το... έλα να δεις (pic)

Ένας χαμός επικράτησε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι γυναικών όταν η μία μιλούσε για την πρώην στο ύπνο της.

Το... έλα να δεις έγινε ανάμεσα σε ζευγάρι γυναικών στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν η μία άκουσε την άλλη να μιλάει δυνατά στον ύπνο της για την πρώην σύντροφό της.

Η 23χρονη Αλέξις όταν άκουσε την 21χρονη σύντροφό της να παραμιλάει και να αναφέρει την πρώην της, έχασε τον έλεγχο. Αφού την ξύπνησε, της ζήτησε εξηγήσεις και τότε ακολούθησε ένας μεγάλος καβγάς.

Οι δύο κοπέλες άρχισαν να τσακώνονται στο διαμέρισμά τους και η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, όταν η Αλέξις χτύπησε την 21χρονη άσχημα στο πρόσωπο.

Λίγο αργότερα η Αλέξις ομολόγησε στην αστυνομία ότι υπήρξε καβγάς, αλλά αναφέρθηκε μόνο στη λεκτική αντιπαράθεση και αρνήθηκε ότι χτύπησε την σύντροφό της.

Η 23χρονη συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Πλήρωσε εγγύηση 2.500 δολαρίων και ο δικαστής διέταξε να μείνει μακριά από την 21χρονη.

