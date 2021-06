Τεράστιος μπάρμαν, αντί απόδειξης έδειξε σωτήριο μήνυμα σε δύο κοπέλες για τον τύπο που τις ενοχλούσε (pic)

Ο Max Gutierrez αντιλήφθηκε γρήγορα την κατάσταση σε μπαρ της Φλόριντα και είχε μια πανέξυπνη ιδέα προστατεύοντας τις δύο κοπέλες από έναν ενοχλητικό τύπο.

Τιμές ήρωα λαμβάνει ένας μπάρμαν στα social media για την σπουδαία κίνησή του. Η Trinity Allie και η φίλη της απολάμβαναν ένα ποτό σε ένα μπαρ στην Τάμπα της Φλόριντα στις ΗΠΑ, όταν ένας άντρας δίπλα τους άρχισε να τις ενοχλεί και να έχει επιθετική διάθεση.

Ο μπάρμαν όμως, ο Max Gutierrez αντιλήφθηκε γρήγορα την κατάσταση και είχε μια πανέξυπνη ιδέα. Στο πινακάκι που ακουμπάει τον λογαριασμό, έγραψε ένα σημείωμα για να διαβάσουν οι κοπέλες.

Τους έλεγε λοιπόν…

«Αν αυτός ο τύπος σας ενοχλεί, βάλε την αλογοουρά σου στον άλλο ώμο και θα τον διώξω. Μου δίνει στα νεύρα».

Έτσι και έγινε…

Ο μπάρμαν πήγε στον άντρα και του είπε: «Πρέπει να αφήσεις ήσυχα αυτά τα κορίτσια. Σου είπαν ότι δεν ενδιαφέρονται». Ο τύπος του απάντησε πως «αυτό ήταν λίγο επιθετικό» και ο μπάρμαν του είπε: «Εσύ είσαι, οπότε φύγε από δω».

Τα κορίτσια για να τον ευχαριστήσουν του ζήτησαν να ποζάρει με την ψεύτικη απόδειξη και την δημοσίευσαν στα social media με τα σχόλια να είναι διθυραμβικά.

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl