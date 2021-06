Απίστευτη γκάφα από τον Μπάιντεν είπε τον Πούτιν... Τραμπ (vid)

Σε λεκτικό ατόπημα υπέπεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αφού αποκάλεσε τον Ρώσο ομόλογο του με το όνομα του προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν μπερδεύτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Tύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ελβετία, αφού ξεκινώντας την ομιλία του για τον απολογισμό της συνάντησης σε κάποιο σημείο υπέπεσε σε λάθος.

Συγκεκριμένα το γύρο του διαδικτύου έκανε και έγινε viral η στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε ν' αναφερθεί στον Ρώσο πρόεδρο, αλλά τελικά κάπου μπέρδεψε τα ονόματα και αποκάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «Τρα..», συγχέοντας το όνομά του με τον προκάτοχό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Τελικά πρόλαβε το λάθος την τελευταία στιγμή, το οποίο ωστόσο ήταν εμφανές.

NOW - Biden almost refers to President Putin as President Trump. pic.twitter.com/BPQM2kghkQ