Κινηματογραφική απόδραση από φυλακές των ΗΠΑ, το έσκασε για 10 λεπτά

Μια κινηματογραφική απόδραση σημειώθηκε στις ΗΠΑ όταν ένας ύποπτος για δολοφονία κατάφερε να πηδήξει τον φράκτη και να διανύσει 2 χιλιόμετρα μέχρι να συλληφθεί και πάλι

Ένας 25χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία του 2 μηνών γιου του, κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της κομητείας Πινέλας στη Φλόριντα των ΗΠΑ, σκαρφαλώνοντας τον εξωτερικό τοίχο.

Στη συνέχεια ο άνδρας πήδηξε και δεύτερο τοίχο, αλλά τελικά συνελήφθη από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους μετά από 10 λεπτά.

Πρόκειται για τον Cody Jondreau, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία το μεσημέρι της Πέμπτης να σκαρφαλώσει τον τοίχο της φυλακής και να περάσει και από το συρματόπλεγμα και να δραπετεύσει.

Το άλμα που πραγματοποίησε ήταν θεαματικό, αφού ο τοίχος ήταν αρκετά ψηλός και κανένας άλλος κρατούμενος δεν το έχει καταφέρει στο παρελθόν.

Σε δηλώσεις του ο σερίφης της κομητείας ανέφερε ότι πρώτη φορά μετά από 25χρόνια έγινε τέτοιου είδους απόδραση.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο κρατούμενος κατάφερε μέσα «σε 26 δευτερόλεπτα να πηδήξει τον φράχτη, να στραμπουλήξει τον αστράγαλό του και να περάσει και από τον δεύτερο φράχτη και συλληφθεί μονάχα 2 χιλιόμετρα πιο μακριά».

Καταλήγοντας ο σερίφης ανέφερε ότι έχει διαταχθεί έρευνα προκειμένου να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

An Ohio man behind bars for a 2020 murder was caught on camera attempting to escape from Pinellas County Jail, scaling the wall, going through the razor wire and making an 11 foot jump before running on foot. He was caught soon after, officials said. https://t.co/404DkXFHS7 pic.twitter.com/u3LWEXw3PF