Ο λόγος που «έπεσαν» τα μεγάλα σάιτ σε όλο τον κόσμο

Στην αμερικανική εταιρεία cloud computing Fastly οφείλεται το πρόβλημα που προέκυψε με τις μεγάλες ιστοσελίδες σε όλο τον πλανήτη.

Πολλές ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους ειδησεογραφικοί και κυβερνητικοί, όπως ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου, τέθηκαν εκτός λειτουργίας σήμερα, με κάποια μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι το πρόβλημα οφείλεται στην αμερικανική εταιρεία cloud computing Fastly.

Η εταιρεία τόνισε λίγο αργότερα ότι το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και διορθώνεται. Η Fastly ανακοίνωσε ότι ερευνά «τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην απόδοση με τις υπηρεσίες μας CDN», όπως ανέφερε στον ιστότοπό της. Ωστόσο, κάποιες ιστοσελίδες είναι εκ νέου προσβάσιμες έπειτα από νέες προσπάθειες σύνδεσης.

Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ αυτός της βρετανικής κυβέρνησης, gov.uk, εμφάνιζε "Error 503 Service Unavailable" περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC τέθηκαν εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Οι περισσότερες από τις παραπάνω ιστοσελίδες έχουν αρχίσει να λειτουργούν και πάλι, έπειτα από διακοπές οι οποίες κυμάνθηκαν από λίγα λεπτά μέχρι περίπου μία ώρα.

H Fastly, ένας από τους δημοφιλέστερους στον κόσμο παρόχους περιεχομένου βασισμένου στο cloud, ανακοίνωσε πως «το θέμα εντοπίσθηκε και διορθώθηκε οι παγκόσμιες υπηρεσίες επιστρέφουν».

Η εταιρεία, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2019, βοηθάει ιστότοπους να μετακινούν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας λιγότερο «μποτιλιαρισμένες» οδούς και δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να φθάνουν ταχύτερα στους καταναλωτές.